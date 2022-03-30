内蒙古牵头组织带量采购临床常用药

本报呼和浩特3月29日电 （记者张枨）记者日前从内蒙古自治区医疗保障局获悉：为贯彻落实《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》，发挥省际联盟集中带量采购效应，促进药品价格回归合理水平，22日，由内蒙古牵头组织的“八省二区”省际联盟药品集中带量采购申报信息公开大会在呼和浩特召开，进一步扩大带量采购范围。

据悉，本次会议采取移动云视讯形式，在线接收企业报价材料。共有全国25家企业的17个品种23个品规拟中选，平均降幅为54.76%，最高降幅为98.02%。本次中选药品涉及心脑血管疾病、呼吸系统疾病及抗生素等临床用量较大的常见病、慢性病治疗药品。中选结果实施后，将进一步减轻患者的医疗费用负担，切实增强人民群众获得感和幸福感。

《 人民日报 》（ 2022年03月30日 13 版）