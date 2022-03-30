凝聚防控合力  细化防控措施（抓细抓实各项防疫工作）

3月21日，山西省太原市第六十六中恢复正常教学秩序。此前，1例新冠病毒感染者曾在该校停留。太原迅速响应，分区管控，未发生社会面疫情，5名确诊病例已于3月19日晚全部治愈出院。

去年12月以来，山西省已成功应对处置了7起局部疫情，全省疫情防控形势总体平稳。

山西省委坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不放松、不动摇，高频次召开疫情防控专题会议，要求各市县党政同责，压实四方责任，凝聚防控合力。省委多次下派督查组、暗访组，对防控漏洞再排查、对防控重点再加固、对防控要求再落实，形成问题清单、责任清单、整改清单，打通抓落实的“最后一百米”。

山西织密扎紧“电子围栏”，落细落实防控措施。从涉疫地区返回后，家住太原市杏花岭区的郝先生健康码变为黄码，在完成了7天健康监测和3次核酸检测、社区将相关情况通过信息平台上报后，健康码转为绿码。据郝先生介绍，小区附近的核酸采样亭无需预约、无需挂号，扫码填写信息后即可采样，检测结果6小时后就可在线上查询，十分方便。山西利用信息化手段精准防控疫情，加强健康码动态管理，对涉疫地区入返晋人员，做到第一时间赋码、第一时间掌握、第一时间处置。严格执行验码、测温、戴口罩，让健康码真正发挥作用。同时，山西在全省范围交通场站、商场景区等公共场所和重点机构积极推广设置场所码，为人员活动轨迹排查提供技术支撑。

山西全力提升核酸检测、流调溯源、医疗救治、集中隔离等能力。3月初，山西省委要求各市做好建设方舱医院的规划和设计，有疫情时能迅速建成并使用。目前，山西已组建省市县三级核酸采样队伍6.1万余人、流调溯源队伍129支19188人、卫生应急队伍716支9741人，储备2586家隔离宾馆21.2万个隔离房间。全省412所医疗卫生机构日最大核酸检测能力达158余万管。全省累计报告接种新冠病毒疫苗7297.2万剂次。近日，山西省医保局开展了抗原检测试剂集中采购，检测试剂价格平均降幅74.7%。

按照国家民航局的统一安排，3月21日至5月1日，12班国际航班第一入境点调整至太原。自疫情发生以来，截至3月27日，山西已累计完成87架国际航班经停太原入境服务保障工作。

目前，山西正统筹好疫情防控和经济社会发展，常态化开展入企进村服务，帮助企业排忧解难、渡过难关。做好春耕备耕关键期各项工作，确保防控不松、农时不误。落实稳就业政策，做好居民生活必需品市场供应，满足群众正常就医需求。

《 人民日报 》（ 2022年03月30日 02 版）