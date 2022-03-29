中央援港抗疫中医专家组出发！中国科学院院士仝小林担任组长

人民网北京3月29日电 （记者张文婷）自香港第五波疫情以来，中央已派出重症、防控等三批专家组赴港。据国家卫健委官网消息，应香港特区政府请求，国家卫生健康委和国家中医药管理局组建了由高水平专家组成的中央援港抗疫中医专家组赴香港，配合特区政府对应用中医药治疗新冠肺炎患者及预防重症和减少死亡等方面提供指导和建议。

中央援港抗疫中医专家组共计7人，由中国科学院院士仝小林担任组长，成员包括广州中医药大学副校长张忠德、中国中医科学院西苑医院主任医师苗青、上海中医药大学附属曙光医院主任医师张炜、广东省中医院主任医师邹旭、广东省中医院副主任医师张睿智、中国中医科学院广安门医院主治医师李修洋。专家组成员均参加过内地新冠肺炎疫情防控救治工作，抗疫经验丰富，其中张忠德副校长已先期赴港开展工作。

中医药的应用在内地抗击新冠疫情中发挥了十分重要的作用，与西医药一起形成了中国特色的诊疗方案，疗效得到了实践检验。据了解，中央援港抗疫中医专家组此次受邀赴港，充分体现了中央政府对香港疫情防控工作的重视和支持，将借鉴内地抗疫经验，结合香港实际，推动中医药在疫情防控救治中发挥更大作用。