吴晓滨：用高质量创新赢全球化发展

“我国创新药产业的发展进入了新时代。”近日，百济神州中国区总经理兼总裁吴晓滨在做客人民健康时表示，近年来，越来越多本土创新药踏上“出海”的征途，意味着我国创新实力的提升已经赢得了医疗市场越来越多的认可。

创新是企业的生命线 全球化是不可阻挡的趋势

“百济神州从诞生起，创新与全球化就写在了我们基因之中。”吴晓滨认为，中国正在由医药制造大国向医药创新强国转变。近年来，一批本土医药企业正在全球市场上崭露头角，容纳千亿市场的医药产业正在形成，一大批人才关注到巨大的机会择机回流，也进一步充实了我国的创新实力。

吴晓斌表示，医药全球化是不可阻挡的趋势。创新药企业的国际化路线，能够更好地促进全球医药一体化，让更多患者尤其是医药尚不发达地区的患者更早、更好地受惠于世界先进的科技成果。对企业来说，国际化路线也能让企业更好地了解市场，更快接触和掌握国际先进技术，更好地创新，进而更好地服务患者。

“对于一家创新药企来说，在国际市场上获得认可，并不是一件容易的事。”吴晓滨认为，药企一方面要同时满足美国FDA、欧洲EMA、中国NMPA等各国监管机构的高标准要求，同时也要接受全方位、多层次、跨文化的挑战，要针对不同国家采取更适应当地国情的商业化策略，满足当地患者的不同需求。走国际化道路，还考验着医药企业对行业发展的前瞻性预判、全球运营能力和企业管理者对行业的洞察水平。

承担社会责任 服务未被满足的临床需求

“企业的根本是立足业务、服务未被满足的临床需求，依靠创新能力为患者提供更好的产品。”吴晓滨表示，企业应该承担社会责任，联合协会、医院、媒体机构，在患者教育、科普宣传等方面为社会贡献专业知识和优势资源，提升群众在防治肿瘤方面的科学素养。作为创新药企，应高度关注我国患者高发的癌种，开展大量临床试验，加快创新疗法的探索。

提高药品可及性，也是企业应该承担的社会责任。吴晓滨表示，所谓“可及性”， 有两个层面，一方面是用得上， 一方面是用得起。用得上，需要企业致力于提升创新水平，加速药品获批上市速度，让患者有药可用。企业自主研发产品、授权引进产品，都应该高度关注中国患者未被满足的临床需求。从用得起角度来讲，企业应该积极参与药品定价机制的探索，配合医保部门切实提升创新疗法的可及性和可负担性。

“百济神州是中国审评审批制度改革的参与者和受益者，也会积极参与和配合未来的进一步改革，以期让行业进一步优化，为患者迎来更好的明天。”吴晓滨说。