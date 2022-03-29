公安机关全力打击危害食品安全犯罪

本报北京3月28日电 （记者张天培）近年来，全国公安机关紧盯群众反映强烈的食品安全突出问题，重拳打击农兽药残留超标、保健食品非法添加、肉制品掺杂掺假、“网红”假劣食品等犯罪，及时消除了食品安全领域的一些隐患，有力震慑此类违法犯罪活动，不断推动提升食品安全治理能力和水平，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。2021年，公安机关共破获食品安全犯罪案件1.1万起，抓获犯罪嫌疑人1.3万余名，公安部挂牌督办的103起重大案件全部告破。

打击过程中，全国公安机关广辟线索来源，强化大案攻坚，坚持“打源头、端窝点、摧网络、断链条、追流向”，因地制宜、精准打击，坚决斩断非法利益链条，及时侦破了一批食品安全犯罪重大案件。同时，深化协作配合，加强执法联动，会同农业农村等部门持续开展食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动，聚焦重点农产品，坚持多破小案、快破大案，共破获食用农产品犯罪案件1800余起，抓获犯罪嫌疑人2800余名；会同市场监管等部门深入推进保健食品专项治理，严厉打击保健食品非法添加、虚假宣传等犯罪，侦破保健食品犯罪案件2400余起，抓获犯罪嫌疑人4800余名；深入开展农村假冒伪劣食品专项执法行动，受理行政部门移送涉嫌食品犯罪案件2000余起；会同海关等部门加大对销售来源不明进口冷链食品犯罪打击力度，迅速侦破一批重大案件。

公安部食药侦局有关负责人表示，当前，我国食品安全形势总体稳定向好，但仍存在一些问题隐患，公安部部署全国公安机关开展的“昆仑2022”专项行动，进一步聚焦打击突出的危害食品安全犯罪，密切部门协作，深入推进专项行动，始终保持对危害食品安全犯罪的高压震慑态势，切实保障人民群众食品安全。

《 人民日报 》（ 2022年03月29日 11 版）