充分激发数字医疗的优势（人民时评）

数据互联互通是信息时代的大势所趋，数字技术在医疗领域的应用将会越来越广泛

打开手机，就能在线问诊；拍完CT影像，可自动诊断、出结果……近年来，随着5G通信、人工智能、大数据、云计算等数字技术在医疗领域的应用，远程会诊、互联网医院、智慧医疗等新的医疗业态不断涌现、蓬勃发展。目前，全国已有2200多家三级医院初步实现院内信息互通共享，7700多家公立医院提供互联网医疗服务，在线医疗用户规模近3亿。数字医疗的快速发展，让越来越多的患者感受到了就医的便利。

作为一种把计算机技术、信息技术应用于整个医疗过程的新型医疗模式，数字医疗具有显著优势。从患者的角度看，数字医疗能够跨越时空，解决医患之间的信息不对称问题，还简化就医流程、降低就医费用、改善就医体验。从医生的角度看，数字医疗让患者病历、健康档案实现数据化，提高了疾病诊断、患者管理的效率，进一步解放了医疗生产力。从医疗机构的角度看，数字医疗有助于促进院内管理精细化，提升管理水平和服务水平。

习近平总书记指出：“要坚持基本医疗卫生事业的公益性，不断完善制度、扩展服务、提高质量，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务。”数字医疗为实现优质医疗资源共享、解决医疗资源分配不均和就医成本高等问题提供了可行方案，发展潜力很大。现实中，由于信息系统标准不统一、电子病历无法共享、医疗机构检查检验结果不能互认等因素，数字医疗的优势还难以充分发挥出来。在发展数字医疗过程中，应加快改革医疗体制、机制和管理方式，打通相关堵点，让优质医疗资源顺畅流动，更好惠及广大患者。

发展数字医疗，还需加强顶层设计，完善法律法规。在推进医改的过程中，建立健全制度规范，明确医疗机构的权利义务，进一步规范数字医疗行为。前不久施行的《医疗机构检查检验结果互认管理办法》提出，医疗机构应按照相关原则，开展检查检验结果互认工作。相关举措给患者带来实实在在的便捷，受到社会关注。多一些类似的政策措施，就能提高医疗资源的利用效率，更好保障患者的权益。

在医疗信息化建设过程中，信息标准体系的建立起着基础性的作用。近年来，我国医疗机构持续推进电子病历等临床医疗系统的信息化升级，但在具体实施过程中，因各地自行采购和建设，相关系统标准不统一、接口各不相同。在这种背景下，电子健康档案、电子病历体系难以实现全国互联互通、实时共享。因此，应探索建立统一的规范和系统，明确软件操作、数据接口等技术标准，着力推进原有系统改造和更新。

当然，数字医疗属于新事物，也亟待加强监管。在互联网诊疗中，一些平台为了节省成本，对医生的资质等存在审批不严的问题；一些医疗机构没能保存好患者的就医数据，造成患者隐私泄露。凡此种种，都存在着安全隐患，不容小视。未来，有必要压实责任、强化监管，加大对不规范行为的处罚力度。数字医疗的本质是医疗服务。只有规范发展、提供高质量的医疗服务，数字医疗才能行稳致远。

健康是广大人民群众的共同追求。数据互联互通是信息时代的大势所趋，数字技术在医疗领域的应用将会越来越广泛。多措并举、精准发力，努力实现全国信息共享，就能充分激发数字医疗的优势，为健康中国建设注入新动能。

《 人民日报 》（ 2022年03月29日 05 版）