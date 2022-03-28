筑起坚强防疫壁垒  捍卫人民生命健康（钟声）

当中国想做成什么事情的时候，能举一国之力去执行，这以西方标准来看是难以置信的。两年多来，中国显著的制度优势、强大的国家力量已在抗疫中得到充分证明，而且将继续得到证明

新冠病毒奥密克戎变异株正在全球快速蔓延。个别美国媒体近日在哀叹“每天仍有1200名美国人死于病毒”、担心“美国会再次出现暴发”的同时，却阴阳怪气地将中国内地和香港发生疫情称为“溃败”，极力抹黑中国抗疫政策和成效，甚至妄图诋毁中国政治体制。这种狭隘、阴险的论调，究其本质，是罔顾事实，颠倒黑白，将人类共同面临的疫情挑战工具化、武器化，以达到其不可告人的政治目的。

面对世纪疫情，中国政府始终坚持人民至上、生命至上，根据疫情形势变化和病毒特点，制定科学精准的防控政策措施，最大限度保障人民生命健康，保障正常生产生活秩序，保障产业链供应链安全。中国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，充分体现了中国防控疫情的强大能力，充分彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势。反观世界头号经济体美国，拥有先进医疗资源，疫情却一再严重反弹，新增确诊病例、住院病例、儿童感染病例等多项疫情指标屡创新高，新冠肺炎死亡病例接近100万例。美国政府不科学、不平等、不担当的疫情防控，政党偏见与虚假信息的肆意传播，严重损害美国政府的公信力，严重损害了美国人民的生命权和健康权，导致“美国民众对政府的信任已然破产”。在抗疫战场上，谁是优等生，谁是差等生，不言自明。

面对具有超强传播性的奥密克戎毒株，香港特别行政区新增病例大幅上升，形势一度异常严峻。危急时刻，香港特区政府负起抗疫主体责任，中央政府全力支援，打响了一场守护人民生命健康的抗疫“硬仗”：从内地专家组快速赴港，到核酸检测队集结香江；从火眼实验室、移动检测车、快速检测包投入使用，到7天建成首座方舱医院、不到一个月时间内建成有2万张床位的6所方舱医院；从不断开辟水上物资供应航线，到创新开通铁路援港班列……内地人民急香港同胞之所急，应香港同胞之所需，以最快速度、最强力度、最大覆盖度全面展开援港工作，全力保障中央部署的各项援港举措落到实处，极大提振了香港市民抗击疫情、战胜疫情的决心和信心，使香港疫情快速上升的势头基本得到遏制。中国香港正在进行的这场疫情阻击战，正是中国制度优势新的生动体现。

个别美国媒体拿香港疫情说事，歪曲“动态清零”含义，提出应该放松防控措施，选择“与病毒共存”，可谓居心叵测。香港人口密度大、人员流动多、老龄化程度高，选择“躺平”只会让病毒急速大幅扩散，严重威胁市民生命健康，正常的经济社会运转更无从谈起。英国《卫报》近日一针见血地指出，摆脱焦虑的心愿不应借由自欺欺人的政策来实现，“为阻止大流行，我们必须学会及时发现并掐灭疫情暴发的苗头”。中国的抗疫实践充分表明，“动态清零”科学必要、有效可行，是14亿多人口大国当前务必守住的疫情防线，是一个高度负责的政府和社会的应有担当，是对人民至上、生命至上理念最好的践行，也是对全球抗疫的最大贡献。香港紫荆研究院日前发布民调显示，六成半香港市民认为坚持“动态清零”最符合香港社会整体利益，超过八成半市民认可中央专家组提出的抗疫“减少死亡、减少重症、减少感染”目标，超过八成市民因中央支援而增强抗疫信心。

英国导演柯文思在拍摄完武汉抗疫纪录片后发出感慨：“我们亲眼看到中国在抗疫中彰显的国家力量无比强大。当中国想做成什么事情的时候，能举一国之力去执行，这以西方标准来看是难以置信的。”两年多来，中国显著的制度优势、强大的国家力量已在抗疫中得到充分证明，而且将继续得到证明。中国将以最大的底气与信心筑起坚强的防疫壁垒，赢得抗击疫情的最终胜利，让某些习惯于抹黑中国、挑拨离间、制造恐慌、唱衰破坏的美国媒体和政客再一次失望！

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 03 版）