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宁夏医保智能监控系统上线

2022年03月28日09:04 来源：人民网－人民日报

本报银川3月27日电 （记者张文）近日，宁夏回族自治区医保智能监控系统正式上线运行。通过建立全方位智能监控闭环，该系统从规则管理、智能审核、人工审核等6个环节，兼容多种监管方式，对自治区6000余家定点医药机构、29家经办机构、五大类险种、六大类医保基金使用场景，实现全方面监控。

在国家既有监控规则的基础上，宁夏医保部门梳理总结历年医保基金监管重难点问题，增加符合本地的特色化监控规则，并根据监控规则适用场景的不同，按照“精、准、宜”的原则，科学设置规则阈值和参数。同时针对新特点、新形式，细化监控数据颗粒度，织密监控“网眼”。该套监控系统在自治区集中统一开发的基础上，兼容区内各地特色化监管需求，实现“区—市—县”三级监管同向发力、同频共振。

自治区医保局工作人员介绍，该系统的启用进一步促进了医保监管标准化、智能化、精细化管理，有效提高了医保基金监管效率。

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 14 版）

(责编：张文婷、杨迪)


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