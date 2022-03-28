压实防控责任  提高服务水平（抓细抓实各项防疫工作）

3月26日，湖南长沙在核酸检测初筛中发现一名中学教师核酸阳性。“面对奥密克戎变异株，必须‘以快制快’。” 雨花区区长黄军其说。雨花区第一时间发布调度令，摸排出密接者288人、次密接者34人、潜在密接者54人。截至3月27日中午，已完成封控区1266人、管控区3200余人核酸检测，结果均为阴性。

长沙市按照“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，压紧压实防控责任，落小落细防控措施，力争用最小代价实现最大防控效果。长沙市卫生健康委主任刘激扬表示，本轮疫情长沙报告的16例确诊病例，传播链条清晰，全市划定9个中风险地区，精准划定封控区、管控区和防范区。

本轮疫情发生以来，长沙建立市县乡村四级流调溯源队伍；加强医疗机构、疾控机构实验室建设，购置18台方舱实验室，全市单日单管最大检测能力达108万管，在社区预设采样点7303个，培训储备采样人员23700余人；根据国务院联防联控机制要求，长沙已启动方舱医院建设，可增加2450张床位。

在抓好各项管控措施的同时，湖南各地因地制宜，制定生活保障措施。

在雨花区各封控区，街道、社区干部以及志愿者组建起楼栋包干小组，负责居民生活物资的需求收集、配送到户等工作。在怀化市鹤城区红星街道幸福湾社区，怀化市科协、鹤城区委宣传部等单位组织志愿者进行宣传引导、秩序维护等工作。3月18日以来，鹤城区累计3万余人次参与疫情防控志愿服务。在长沙，已有超过2万名党员志愿者承担卡口排查、测温验码、生活物资保障等工作。

同时，湖南各地创新方法，提高组织和服务水平。

3月27日，长沙岳麓区尼尔森酒店核酸检测点，“医护白”“志愿红”“保安蓝”等引导市民有序进行核酸检测。小区物业、楼栋长们在微信群里预告排队时长，引导居民错峰下楼。“从出门到做完检测，才花了十几分钟。”家住老船舶厂小区的居民李晓利说。

本轮疫情发生以来，湖南省采取“三个加快”“七个严格”的10条疫情防控措施。要求加快核酸检测、加快流调溯源、加快医疗救治，同时严格管控措施、严格信息排查、严格重点场所管理、严格控制聚集性活动、严格联防联控责任、严格落实群防群控措施、严格督查督导。

近日，湖南召开省委新冠肺炎疫情防控工作领导小组暨指挥部会议，安排部署下一步疫情防控工作。湖南省委主要领导表示，要把疫情防控作为当前头等大事来抓，全力打赢疫情防控歼灭战。

《 人民日报 》（ 2022年03月28日 02 版）