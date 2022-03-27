(抗击新冠肺炎)吉林省累计筛查1.31亿人次 上海对急症、手术室等“非必要不封控”

中新社北京3月26日电 综合消息：中国国家卫健委26日通报，25日中国内地新增确诊病例1335例，其中境外输入55例，本土1280例。新增无症状感染者4430例，其中境外输入110例，本土4320例。

截至25日24时，中国内地现有确诊27312例，累计死亡病例4638例，累计报告确诊病例141986例。境外输入现有确诊1095例，累计确诊17216例，无死亡病例。

中国内地新增本土确诊近9天来最低 涉及20个省份

25日中国内地新增本土确诊1280例，为近9天来最低，病例涉及省份再次达到20个。其中吉林省1122例依然占据近九成。随后是上海38例、天津35例、河北19例、辽宁14例，此外还有15个省份报告个位数新增。

和前一日相比，25日新增本土确诊病例数有所降低(从1301例到1280例)，但呈点多面广之势，涉及省份从18个增加至20个。其中，24日未报告本土确诊病例的北京、重庆、江苏、内蒙古25日均有新增；24日出现病例的浙江和贵州25日零新增，其中浙江省是自3月5日以来首次无新增本土确诊病例。

25日新增本土无症状感染者4320例，不仅再创今年来新高，且连续两天出现跨越式增长(分别突破3000例和4000例)。继24日首次超千例后，上海市25日的新增无症状感染者又突破2000例(2231例)，吉林省(1374例)也超过千例。此外，河北184例、福建157例、辽宁132例，上述5个省市均是连续7天破百例，山东在近7天来首次降至两位数(75例)。

吉林累计筛查1.31亿人次 上海对急症、手术室等“非必要不封控”

吉林省25日新增本土确诊1122例、无症状感染者1374例。其中本土确诊连续9天逾千例，本土无症状感染者首次破千例。三月以来，吉林省已累计报告本土感染者32000余例。

吉林省26日召开发布会称，该省进一步加大流调排查管控力度。25日落实隔离管控18万余人，“敲门行动”以来排查对象约762.5万人；提升核酸检测质量效率。截至25日14时，全省新增筛查866万人次，累计筛查1.31亿人次。

上海市25日新增无症状感染者首次超过两千例，且连续9天上升。截至25日24时，上海市现有在院治疗本土确诊224例、尚在医学观察中的本土无症状感染者8674例。

上海市卫健委26日介绍称，即日起，上海市对重点区域开展核酸筛查，在非重点区域开展抗原检测。对重点区域实施全域严格封控管理，非重点区域非必要不外出，减少流动。

另据介绍，上海市加强医疗保障，对急诊、发热门诊、透析室、手术室、重症监护室、孕妇分娩室等，“非必要不封控”，建立健全备用区域应急预案，设立缓冲病房和缓冲区域，确保急危重症患者得到及时救治。强调三级综合医院、儿童专科医院的急诊、发热门诊等不得随意停诊。

泉州中心城区继续实行静态管理 廊坊疫情总体可控

福建省卫健委通报，3月13日来福建累计报告本土确诊1099例，接受医学观察的本土无症状感染者1171例。泉州市是福建省本轮疫情的重点地区，25日新增本土确诊4例、无症状感染者152例。

泉州市官方26日表示，近期泉州市阳性感染者人数波动下降，但仍处于高位平台期。尤其在近几轮大规模核酸检测中，还发现封控区外的阳性感染者，说明病毒仍在社会面隐匿传播，社区交叉感染的风险依然存在。

为此，泉州市继续实施中心城区静态管理，封控区人员禁止出户，管控区人员禁止出单元，以最大限度减少车辆和人员流动，阻断社区传播。

河北省25日新增本土确诊19例、无症状感染者184例，主要集中在廊坊市和唐山市。

廊坊市26日通报，截至目前，廊坊市本轮疫情累计检出本土阳性人员3179例。但该市新增阳性病例均在管控范围中发现，加上目前全市仍处于封控期内，防控形势整体可控。

唐山市官方介绍称，截至25日24时，唐山市本轮疫情累计发现本土确诊23例、无症状感染者275例。25日唐山市完成全域全员核酸检测，共检测出58例阳性病例，其中55例在隔离点检出、3例在全员核酸筛查中检出。

沈阳疫情防控形势向好 南昌市实现社会面基本清零

辽宁省卫健委26日通报，截至25日24时，辽宁省现有在院治疗本土确诊468例、尚在隔离观察的本土无症状感染者1222例。

作为辽宁省本轮疫情的重点地区之一，沈阳市25日新增本土感染者60例(3例确诊、57例无症状者)。和前一日(98例)相比，不仅本土感染者数量大幅下降，且在社会面筛查出的阳性人员也大大减少。

据沈阳市卫健委介绍，该市25日新增的60例本土感染者，2例是在社会面非管控人群中发现。而在24日新增的98例本土感染者中，有10例来自管控区域之外。

江西省南昌市25日新增本土确诊3例、无症状感染者17例。本轮疫情累计报告本土确诊66例、无症状感染者313例。

南昌市26日通报，该市日增阳性感染者数量从最高的93例下降到25日的20例，且20例感染者均在重点管控区域和隔离观察的人员中发现。总体来看，南昌已经实现了社会面基本清零，全市疫情形势总体可控。