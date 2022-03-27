安徽新增确诊病例2例和无症状感染者16例

中新网3月27日电 据安徽省卫健委网站消息，2022年3月26日0-24时，安徽省报告新增确诊病例2例(均在芜湖市繁昌区)，无新增疑似病例，新增无症状感染者16例(合肥市包河区1例，蚌埠市五河县1例，芜湖市繁昌区4例，铜陵市铜官区7例、义安区3例)，新增治愈出院病例1例(铜陵市义安区)，新增解除医学观察的无症状感染者9例(宿州市埇桥区1例，马鞍山市当涂县4例，铜陵市义安区3例，安庆市迎江区1例)。

截至3月26日24时，安徽省累计报告本地确诊病例1013例，目前在院治疗9例(马鞍山市含山县1例、花山区1例，铜陵市铜官区2例、郊区1例，芜湖市繁昌区4例)，累计治愈出院998例；累计报告境外输入确诊病例15例，治愈出院8例，在院治疗7例；累计报告医学观察46036人，尚在医学观察的密切接触者10052人。

截至3月26日24时，安徽省尚在医学观察的无症状感染者141例(境外输入1例，安庆市宿松县1例、桐城市1例，宿州市泗县3例，滁州市南谯区1例，亳州市蒙城县3例、利辛县6例，马鞍山市当涂县13例、含山县2例、花山区5例、雨山区3例，铜陵市铜官区58例、义安区19例、郊区7例，合肥市长丰县2例、蜀山区2例、包河区1例，蚌埠市怀远县2例、五河县2例，芜湖市繁昌区9例)。

3月26日新增确诊病例情况简介：

确诊病例1：男，49岁，现住芜湖市繁昌区，3月26日，经复核和专家组诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

确诊病例2：女，46岁，现住芜湖市繁昌区，3月26日，经复核和专家组诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

3月26日新增无症状感染者情况简介：

无症状感染者1：女，47岁，现住合肥市包河区。3月26日，经复核和专家组诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：男，47岁，现住蚌埠市五河县。3月26日，经复核和专家组诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：男，31岁，现住芜湖市繁昌区。3月26日，经复核和专家组诊断为无症状感染者。

无症状感染者4：女，51岁，现住芜湖市繁昌区。3月26日，经复核和专家组诊断为无症状感染者。

无症状感染者5：男，25岁，现住芜湖市繁昌区。3月26日，经复核和专家组诊断为无症状感染者。

无症状感染者6：女，50岁，现住芜湖市繁昌区。3月26日，经复核和专家组诊断为无症状感染者。

无症状感染者7：女，52岁，现住铜陵市铜官区。3月26日，经复核和专家组诊断为无症状感染者。

无症状感染者8：女，82岁，现住铜陵市铜官区。3月26日，经复核和专家组诊断为无症状感染者。

无症状感染者9：女，5岁，现住铜陵市铜官区。3月26日，经复核和专家组诊断为无症状感染者。

无症状感染者10：男，25岁，现住铜陵市铜官区。3月26日，经复核和专家组诊断为无症状感染者。

无症状感染者11：男，29岁，现住铜陵市铜官区。3月26日，经复核和专家组诊断为无症状感染者。

无症状感染者12：男，33岁，现住铜陵市铜官区。3月26日，经复核和专家组诊断为无症状感染者。

无症状感染者13：男，46岁，现住铜陵市铜官区。3月26日，经复核和专家组诊断为无症状感染者。

无症状感染者14：男，30岁，现住铜陵市义安区。3月26日，经复核和专家组诊断为无症状感染者。

无症状感染者15：男，16岁，现住铜陵市义安区。3月26日，经复核和专家组诊断为无症状感染者。

无症状感染者16：男，26岁，现住铜陵市义安区。3月26日，经复核和专家组诊断为无症状感染者。

目前，各项疫情防控工作正在规范有序进行中。