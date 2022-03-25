新华社北京3月25日电题：新冠肺炎不是“大号流感”——国务院联防联控机制回应当前疫情防控焦点问题

新华社记者张泉、姚均芳、李恒

本土感染者数量不断增长、波及地市范围持续扩大，疫情防控形势仍然严峻复杂。奥密克戎毒株流行的危害有多严重？针对奥密克戎特点，我国防控策略作出哪些应对性调整？国务院联防联控机制25日举行新闻发布会，回应防疫焦点问题。

新冠肺炎不是“大号流感”

“当前，全球新增确诊病例连续第二周反弹，我国新增本土感染者数量仍处于高位，波及地市范围持续扩大，疫情仍在发展阶段。”国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，要继续坚持“动态清零”总方针不动摇，尽快实现社会面清零。

数据显示，3月1日至24日，全国累计报告本土感染者超过56000例，波及28个省份。其中，吉林省疫情仍处于高位水平，3月1日至24日，累计报告感染者超过29000例，连续多日每天新增感染人数超过1000例。

“奥密克戎毒株流行的危害依然是严重的，新冠肺炎不是‘大号流感’。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说。

吴尊友介绍，由于奥密克戎毒株传播速度快、感染人数多，疫情造成的死亡总数及社会危害与影响，并没有因此而减轻。有研究对有关国家在2021年8月至10月与2021年11月至2022年1月两个时间段的相关数据作了比较分析，奥密克戎毒株流行期间的病死率确实下降了，但因疫情造成的死亡总数却高于德尔塔毒株流行的同期死亡数。

“针对我国当前的疫情形势，力争在短时间内做到‘动态清零’，依然是最经济、最有效的疫情防控策略。”吴尊友说。

针对奥密克戎特点精准应对

“奥密克戎传染性强，迭代快速，潜伏期很短，导致出现很多无症状感染者和轻型病例。同时病毒存在时间相对缩短，可以快速大规模暴发。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强说，因此，第九版诊疗方案结合奥密克戎的特点进行了相应修订。

第九版诊疗方案首先从诊断方面，把抗原检测作为核酸检测的重要补充，在管控的层面、居家的层面进行检测，如果出现阳性，立即进行复核，更早地将潜在的感染者找出来，及时隔离，避免进一步传播。

新版诊疗方案强调分层管理。“分流轻型病例，在方舱等地方进行隔离和管理，不必要在定点医疗机构，使定点医疗机构有充沛的床位和医疗资源，满足重症病人的救治，这点和奥密克戎特点也是相呼应的。”王贵强说。

在治疗方面，新版诊疗方案把抗病毒药纳入到诊疗方案中。“抗病毒药的使用，可以有效地降低重症化和死亡。并且我们强调，在定点医院，老年人、有基础病的、肥胖的、重度吸烟的、孕产妇、免疫功能低下的人群，都要尽早进行干预，使用抗病毒药。”王贵强说。

与此同时，对有病情加重风险的人群，要及时甄别出来。“我们设定了病人住院以后一系列预测预警指标，包括氧合指数、氧饱和度、炎症指标等，通过这些指标来判断病人病情加重的风险，及时进行救治，避免病人病情变重和死亡。”王贵强说。

疫苗接种仍是重要防控手段

“目前全球疫情形势仍然严峻复杂，疫苗接种仍然是我们疫情防控的重要手段之一。”国家卫生健康委疾控局副局长雷正龙说，全程接种可以有效降低住院、重症、死亡风险。

专家介绍说，目前接种新冠疫苗，对于年龄的下限有要求，对于年龄的上限没有规定，只要是3岁以上的人群，这些疫苗都可以进行接种。

数据显示，截至3月24日，我国完成新冠疫苗全程接种的人数超过12.4亿人，全程接种人数占全国总人口的88.01%。老年人接种方面，我国60岁以上的老年人中已有2.12亿人完成了新冠疫苗的全程接种。江西、安徽、山东3个省60岁以上老年人接种率超过90%。

“从接种疫苗后不良反应报告的情况分析，60岁及以上老年人不良反应报告发生率低于其他年龄段人群。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，从前期临床试验的结果和现在疫苗应用的监测结果来看，没有显示80岁以上老年人更容易出现不良反应这种情况。

专家特别提醒，老年人如果正在发热，处于慢性疾病急性发作期，或是患有某些神经系统疾病没有得到控制，需要暂缓接种新冠疫苗。

下一步，国家卫生健康委将继续有序推进新冠疫苗接种，筑牢群防群控防线。“希望大家及时按程序完成全程接种，符合条件的要及时完成加强免疫。”雷正龙说。