保护好没有接种新冠病毒疫苗的老年人 中国疾控中心专家给出四点防护建议

人民网北京3月25日电 （记者闫妍）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准、坚持不懈抓好疫情防控工作有关情况，并回答媒体提问。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，有一些特殊情况不能接种新冠病毒疫苗或者暂时不能接种新冠病毒疫苗的老年人要采取防护措施，把他们保护好。

第一，在疫情流行期间或者有疫情的时候，老年人尽量不要去人群密集场所，减少与陌生人或者外来人接触，尽量不要去密集空间接触其他人。

第二，如老年人要去室内的公共场所，或者乘坐公共交通工具，或者与陌生人接触时，一定要戴好口罩。

第三，保持手卫生，包括勤洗手、用消毒剂做好手卫生。如果手沾染上了新冠肺炎病毒，然后摸口、鼻、眼睛，就很容易感染，所以做好手卫生也是非常关键的。

第四，现在天气已经转暖，建议每天开窗通风，保持空气清新，这也是目前预防新冠肺炎的一项有效措施。

王华庆说，要保护好老年人，接触老年人的人群做好个人防护也非常重要。尤其提倡接种疫苗，和老年人接触的人要打疫苗，对老年人有防护。另外，建议健康码发现异常的人，不要再接触老年人，一旦感染，传染给老年人的风险非常大。