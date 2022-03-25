睡个好觉，有多重要？

近日，一则“睡眠不足真的容易长胖”的话题占据了流量热搜，北京大学第一医院内分泌科主任医师袁振芳在相关科普视频中表示，睡眠不足是体重增加的一个独立的危险因素。

爬上床、闭上眼，看似简单的一件事情，中国有3亿人都难以做到。据《中国睡眠研究报告（2022）》显示，10年来，国人睡得越来越晚、起得越来越晚，睡觉时间也越来越少。国人睡眠平均时长从2012年的8.5小时缩减到2021年的7.06小时，睡觉时长减少近1.5小时，同时入睡时间晚了2个多小时，起床时间也晚了37分钟。

我们应该拥有多久的睡眠

一份有关睡眠问题的调查报告中显示，中国人的整体睡眠时间少于本次样本范围内的全球整体水平，2021年睡眠时间为6小时59分，勉强达到正常睡眠时间，相较于2020年同样出现减少。各年龄段中，70后、80后和90后日均睡眠时长均有所减少，仅80后、90后日均睡眠时长达到7小时，00后睡眠不足情况最重。

付千真是浙江省金华市婺城区委组织部的一名九五后选调生，她告诉记者，自己平时是晚上十一点左右睡觉，有时候因为焦虑和压力导致失眠，“所以脸上黑眼圈比较明显”。付千真介绍，自己目前正在基层工作，基本上各类工作事务都要参与。而上个月因为疫情防等工作压力，所以经常是凌晨一点以后才睡觉。“第二天就精神恍惚，开始后悔且焦虑，然后给自己立早睡flag，焦虑以后就更加睡不着了，开始恶性循环。”

上海国际医学中心国际睡眠中心主任吴少辉表示，一般正常人的睡眠是24小时生物节律，所以正常入睡应该是在10到11点钟，成年人最好的睡眠是7到8个小时，根据年龄不同稍有调整。

“睡不好的后果比想象中要严重”

吴少辉介绍，有些人晚睡一次没什么不良反应，会误以为自己的生物钟与常人不同。“但其实不然，许多负面影响都会潜移默化地发生作用，并产生不可逆的损害。”吴少辉强调，脑的睡觉是一个过程，从浅睡眠、深睡眠到快速潜睡期。“如果晚睡不能完成整个节律，脑子就会出现很多的废物质，也就是我们说的‘毒物’无法排出，这会影响人的智商、记忆力、注意力，还有很多激素的分泌。”

怎样睡好觉？吴少辉对当代年轻人只有一句劝解：睡前不要看手机。

记者注意到，市面上某企业的一款呼吸机在某电商平台上销量超过两万单。该企业相关负责人告诉记者，该产品主要适用于成人睡眠呼吸暂停综合症，而公众对于睡眠呼吸暂停这个概念还欠缺认知。

“大多数人认为睡觉时打呼噜是睡得香的表现，其实并不然。”该负责人介绍，睡眠期间呼噜声大是睡眠呼吸暂停综合征的典型表现，而长时间呼吸暂停缺氧会对身体造成相关并发症，甚至带来夜间猝死的风险。

“另一种科普方式”

中国睡眠研究会副理事长赵忠新表示：“随着社会的发展和压力的加剧，睡眠障碍已经成为常见病和爆发病了。”尤其在国内，各种类型的睡眠障碍发病率已经达到了78%，远远高于国际上27%的平均水平。

聚焦这一睡眠现状，快手近日推出了明星劝睡综艺《11点睡吧》，喊出了“high什么high，早点睡”的口号。各期节目的明星嘉宾们用自己在节目中的表现向观众科普了关于睡眠健康的各种知识。

北京朝阳医院呼吸睡眠中心主任、呼吸睡眠病专家郭兮恒教授认为，明星挑战者在节目中充分展现自己的睡眠困扰、入睡习惯，通过睡眠专家的实时点评，希望观众在找到自己可参考的睡眠样本的同时，也能够通过节目内容，让大家了解睡眠的重要性，并对睡眠困扰有所改善。郭兮恒还表示，睡眠充足才能使我们在清醒状态下，保持正常的心理精神状态来应对学习和工作。

节目相关负责人介绍，《11点睡吧》聚焦国人睡眠健康，搜罗真实有效的睡眠方法，以明星为样本呼吁大众关注深度睡眠，带动更多人每周早睡一天，对自己更好一点，从而让健康生活在全社会形成潮流，唤醒人们好好生活的意识。