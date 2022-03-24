以新发展理念为引领构建更高水平的全民健身公共服务体系

全民健身是人民幸福生活的重要基础，是衡量现代化程度的重要标志。近日，中办、国办印发《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》（以下简称《意见》）。这是新时代高质量实施全民健身国家战略的顶层设计，对于体育强国和健康中国建设具有重要意义。为推动《意见》落实见效，必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，引领全民健身公共服务体系建设不断迈向更高水平。

探索全链条创新，释放全民健身的持久动能

创新是引领发展的第一动力，也是全民健身的动能之源。体制机制创新让全民健身事业更具活力和创造力，供给方式创新让健身需求得到更好满足，空间载体创新让健身变得更加便捷，科技创新让健身更为科学有效。《意见》提出了推进全民健身全链条创新的举措。一是创新体制机制。重点是理顺体育行政机关、单项体育协会、群众自发性健身组织的关系，健全全民健身组织网络。二是创新供给方式。将全民健身纳入社区服务体系，引导体育组织和赛事进社区。发展公益社会体育指导员和群众体育教练员队伍，完善“硬软件”标准，以专业化标准化实现科学健身。三是创新空间载体。跳出“场馆思维”，建设体育健身元素突出、与自然生态融为一体、兼具生态环境和休闲娱乐等功能的体育公园，建设户外运动营地、登山道、徒步道、骑行道等多样化的新载体。四是创新科技支撑。运用物联网、云计算等技术，建设国家全民健身信息服务平台，促进体育场馆活动预订、赛事信息发布、经营服务统计等整合应用。

促进整体性协调，形成全民健身的科学布局

协调是持续健康发展的内在要求，也是全民健身的布局策略。全民健身客观存在的城乡差距和区域不平衡，既是问题和挑战所在，也是机遇和方向所在。《意见》强调人口这个“定位器”作用，要求按照人口要素统筹资源布局，也就是让全民健身公共服务资源跟着人走、为人服务。一是促进城乡协调。重点是完善农村这个薄弱地区的全民健身公共服务网络，赋予资源，提高可及性，逐步实现城乡服务内容和标准统一衔接。二是促进不同类型城市协调。超大特大城市中心城区空间紧张，要发展功能复合、立体开发的集约紧凑型健身设施。大中城市要布局多中心、多层级、多节点的健身资源。县城要在城镇化中同步规划建设健身设施。新建城区要结合留白增绿、老城区要结合城市更新来谋划健身资源布局。三是促进与区域重大战略协调。积极对接国家重大战略等，完善具有区域特色的健身设施和体育产业空间布局。支持新疆、吉林共建冰雪经济高质量发展试验区，打造冰雪经济区域增长极。

引导绿色化发展，彰显全民健身的鲜明底色

绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现，也是全民健身的鲜明底色。全民健身与资源节约、环境友好的绿色发展，是内在一致的。《意见》在原则中提出了强化资源集约利用、促进全民健身与生态文明建设相结合的要求，在重点任务中也作出了部署。一是守底线。绝不能逾越生态保护红线、破坏自然生态系统。二是控规模。健身场地设施要以小型化、分散化、生态化为主，严控大型场馆的规模和数量。三是促改造。推动已建成体育场馆节能降本改造，加快运用5G等新一代信息技术改进管理和服务。四是定规范。制定并推动全过程实施《绿色体育场馆运营评价通用规范》，推广绿色建材和可再生能源。

推动多维度开放，把握全民健身的时代潮流

开放是国家繁荣发展的必由之路，也是全民健身的时代潮流。开放带来进步，封闭导致落后。宏观上对国家来说，中观上对行业和事业而言，开放都如同破茧成蝶，必将换来新生。开放是促进全民健身公共服务迈向更高水平的必然选择。根据《意见》安排，全民健身的开放主要涉及三个维度。一是推动竞技体育资源向全民健身开放。在确保完成竞训任务的前提下，竞技体育高水平设施可向社会开放。国家队宜公开的训练方法、日常食谱、康复技巧等，可惠及广大健身爱好者。二是推动单位健身设施向社会开放。事业单位、国有企业等健身设施和可用于建设的空间，产权上属全民所有，应创造条件尽量开放。公办学校的体育场地设施，新建的要按照开放的要求规划设计，已建成的要进行“一场两门、早晚两开”的改造。三是推动全民健身事业对外开放。加强国际合作，共办群众性体育赛事，支持武术、龙舟、等中华传统体育项目“走出去”并争取纳入国际体育赛事。以冬奥会为契机，依托“一带一路”倡议，探索建设“冰雪丝路”。

实现全人群共享，站稳全民健身的人民立场

共享是中国特色社会主义的本质要求，也是全民健身的根本立场。构建更高水平的全民健身公共服务体系要坚持人民立场，做到覆盖全民、服务全民、造福全民。一要坚持全龄友好。对未成年人要培养兴趣、提供适宜设施、免费或低收费开放场馆，对老年人要解决体育智能技术运用困难，对残疾人要营造无障碍环境，推动人人参与全民健身。二要从娃娃抓起。让普通学校、体校、青少年宫、体育俱乐部充分发挥作用，让每个青少年较好掌握1项以上运动技能，形成终身爱好和锻炼习惯，源源不断培育健身“铁杆”人群。三要从用人单位做起。按照职业类型细化健身指导方案，积极组织健身活动，支持配备健身房和器材，提高职工健身参与度。（作者单位为习近平经济思想研究中心）