近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》（以下简称《意见》），从8个方面系统提出了29项改革措施，既体现了大刀阔斧推动全民健身治理体系改革的坚定决心，又包含了细针密缕织密扎牢全民健身服务网络的良苦用心，让更高水平的公共服务温暖人们的运动生活。

《意见》是宣言：体现了推动构建更高水平的全民健身公共服务体系的决心和意志

截至“十三五”末，全国经常参加体育锻炼人口比例达37.2%，城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例达90%以上。取得这一成绩的关键在于初步构建起了全民健身公共服务体系，为全民健身发展的提供了前提条件和基本保障。但同时也要看到，一段时间以来，全民健身公共服务的深层次体制机制问题还未完全得到解决，不平衡不充分的矛盾依然较为突出，特别是随着我国进入全面建设社会主义现代化国家新征程，上述矛盾和问题更加凸显，严重制约了全民健身水平的持续提升。在此背景下，《意见》的出台回应了社会呼声和人民需求，很有必要、正逢其时，体现了党和国家推动全民健身发展的决心和意志。

《意见》是蓝图：展示了人们未来健身生活的鲜活场景

《意见》明晰了全民健身公共服务体系的建设方向，回答了更高水平全民健身公共服务体系“高在哪里”的问题，向人们展示了一副未来健身生活的鲜活场景。

服务供给水平更高。《意见》从多个维度来定义“更高水平”的内涵。在设施方面，除了提出2025年、2035年人均场地面积数量目标，还提出建立国家步道体系，推动体育公园拆墙透绿，完善户外运动公共服务设施，拓展全民健身新空间。在赛事方面，提出要建立四级青少年体育赛事体系和各级各类群众赛事体系、培养形成具有世界影响力的职业联赛。在健身文化氛围方面，《意见》提出加强健身理念、体育精神的宣传传播，强化全民健身激励。

服务可获得性更强。《意见》高度重视解决群众健身“最后一公里”问题，强调全民健身公共服务资源向群众身边倾斜，力图全方位、无死角织密全民健身公共服务网络。《意见》提出建设群众身边的体育生态圈，构建多层级健身设施网络和城市社区15分钟健身圈，支持社会力量建设“百姓健身房”，为每个社区至少配备社会体育指导员，培育一批融入社区的基层体育俱乐部和运动协会。

服务普惠性更广。普惠性是高水平公共服务的必然要求，也是当前全民健身公共服务领域亟待着力解决的问题，《意见》坚持以人民为中心，确立了“按人口要素统筹资源布局”的原则，将全民健身公共服务资源与常住人口总量、结构、流动趋势相衔接，从区域平衡、城乡平衡、人群平衡多个角度推动均衡发展，通过加大全民健身公共服务资源向基础薄弱区域倾斜、落实全龄友好理念，来保障全民健身公共服务体系的普惠性，让公共服务的阳光照到每一个人。

《意见》是指南：提出了构建更高水平全民健身公共服务体系的方法论

促进人民群众更广更深的参与运动健身是一个系统工程，涉及到经济社会的方方面面，需要各种要素、各方力量形成合力、综合施治方能实现目标，因此在谋划构建更高水平全民健身公共服务体系过程中坚持正确的方法论至关重要，这在《意见》得到了很好的体现和贯彻。

战略性思维。《意见》从国家发展的大局出发，坚持在服务经济社会发展战略中构建“更高水平”全民健身公共服务体系，特别是在区域布局上明确提出要构建对接重大发展战略的空间布局，结合落实京津冀协同发展、粤港澳大湾区、长江经济带发展等系列重大区域发展战略构建全民健身公共服务体系。

系统性思维。《意见》坚持统筹推进竞技体育、体育产业与全民健身的发展，指出要推动更多竞技体育成果由全民共享，包括推动专业训练基地运动设施的共建共享，推动竞技体育人才和群众体育人才双向流动。同样，《意见》认为无论竞技赛事、职业赛事、还是群众性赛事都能够通过相应的渠道和方式提高广大人民群众进行体育锻炼的广度和深度，都不可或缺，因此在全民健身公共服务体系中的赛事活动并未局限于群众性赛事，还包括竞技体育赛事和职业赛事。

前瞻性思维。《意见》坚持绿色发展理念，重视推进健身设施绿色低碳转型，提出推广绿色建材和可再生能源，制定《绿色体育场馆运营评价通用规范》，强调体育场馆建设要与城市风貌、城市文脉、城市精神相适应，户外运动设施不能逾越生态红线，充分利用自然环境打造运动场景。《意见》高度重视科技支撑，提出建设一批全民健身数字化应用场景，用新一代信息技术全面赋能更高水平的全民健身公共服务体系。

包容性思维。《意见》坚持发挥各类主体在全民健身中的作用，动员各种力量参与全民健身服务，强调要公开全国综合性运动会和单项体育赛事目录及承接标准，推动赛事承办权对社会力量开放，优化赛事审批流程，着力降低社会力量承办赛事的制度性成本，积极吸引社会力量参与，形成多元投入机制。

（ 作者系中央财经大学体育经济研究中心主任）