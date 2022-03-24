《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》配套辅导读本正式出版发行

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》（以下简称《意见》）。为做好《意见》宣传解读工作，国家发展改革委社会发展司、体育总局政策法规司组织有关专家，紧扣《意见》精神实质和政策要求，编写了配套辅导读本，已经在中国计划出版社出版发行。

全书分为十章。第一章阐述了重大意义、发展环境、总体要求和重点任务。第二章至第九章，对《意见》各部分的主要内容进行了全方位、立体化的解读。第十章对组织实施提出了操作性建议。为帮助读者深入理解有关要求，本书还以专栏的形式介绍了一批典型案例。案例既有实践内容、又有理论剖析，既从思路上启发、又从模式上提炼，形成了一批可复制可推广的有益做法，为各地全民健身公共服务体系建设提供示范经验。

同时，为帮助读者更好学习掌握《意见》内容，中国计划出版社联合人民网录制了系列解读视频，邀请有关部门负责同志和及专家对《意见》进行了系统讲解。解读视频已于近日同步上线，欢迎大家扫码在线观看。