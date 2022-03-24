北京暂停通达新增病例地区跨省客运

昨天，北京市交通委发布消息，本市长途客运行业严格执行“熔断”机制，按照规定暂停通达新增病例地区的跨省客运业务。

据统计，截至3月21日，本市共暂停了通达河北、天津、山东、山西、内蒙古、江苏、辽宁、吉林、黑龙江、安徽等省份发生新冠疫情地区的211条省际客运班线，停运车辆548辆。请广大旅客提前关注停运情况，以免耽误行程。

除了长途客运行业，全市交通运输行业均在严格落实消毒、通风、戴口罩、测温等常态化疫情防控措施的基础上，进一步强化管理，全力守护乘客平安出行。

地面公交方面，公交集团每日对全部2.1万部运营车辆进行消毒，同时清洁消毒所属场站、办公场所，并对乘务管理员、场站安保人员租住场所、备勤室等进行全面消毒。

轨道交通方面，每小时对乘客高频接触的公共卫生间、电梯轿厢、安检设施等重要点位进行消毒。按照全市通报的风险人员活动轨迹，运营单位第一时间对涉及的车站、列车进行消杀，并于当晚正常运营工作结束后，对车站和列车进行全面消杀。同时，迅速组织人员对相关车站和列车进行环境采样，对相关班组人员进行核酸检测。据统计，3月7日至3月20日，确诊病例行程轨迹涉及的轨道交通线路、车站进行针对性检测5800余处，均为阴性，相关班组人员核酸检测，也均为阴性，请乘客放心乘坐。

出租汽车行业，严格落实疫情防控各项举措，持续开展从业人员信息摸排和核酸抽测工作，随时掌握出租汽车行业从业人员动态信息。加强涉疫风险点位人员防控管理，配合疾控部门做好流调和隔离管控，对出租车关键部位进行定期消毒，确保运营安全。

高速公路方面，全市高速公路各服务区、收费站加强对CPC卡和设施环境消毒处理，为市民提供安全的出行环境。高速公路服务区集宿地、便利店、公共卫生间、室内公共休息区等场所每天开窗通风不少于3次，每次不少于30分钟。