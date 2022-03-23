直播预告：加强党建引领 不断提高人民群众就医满意度

为助力公立医院开展党建工作，加强党建工作经验交流与分享，由国家卫健委全国医院党建工作指导委员会办公室指导的公立医院党建栏目《书记来了》在人民好医生上线，邀请全国公立三甲医院党委书记做客栏目，畅谈党建心得与经验。

建设患者放心、人民满意的医院是公立医院的使命。每家医院在做党建工作时都有自己的特色。湛江中心人民医院的党建工作有什么与众不同之处？3月25日14:00，湛江中心人民医院党委书记杨志刚将做客《书记来了》，与大家分享医院在加强党建、改善人民群众就医体验等方面的经验和做法，敬请关注。

专家介绍：

杨志刚，湛江中心人民医院党委书记，湛江市临床医学研究所所长。中国医师协会血液科医师分会委员，国家科技部中国人类遗传资源管理专家组成员，广东省健康管理学会血液病学专业委员会副主任委员，广东省医院协会医学伦理专业委员会副主任委员，广东省医学会血液分会和广东省医师协会血液分会常务委员，广东省抗癌协会常务理事，湛江市医学会血液内科学分会主任委员，湛江市医学会副会长。

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