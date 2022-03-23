二十四小时！ 千万人口城市核酸摸排“不隔天”

必要时，可申请全国支援！3月22日，国家卫健委官方网站发布《区域新型冠状病毒核酸检测组织实施指南（第三版）》中明确，划定范围应在24小时内完成区域核酸检测任务。

指南要求包括城区常住人口1000万以上的超大城市也要在24小时内完成核酸摸排，这可能实现吗？核酸检测是“动态清零”的基础，95%以上新冠感染者为无症状或轻症，还有必要“动态清零”吗？针对这些公众关心的问题，3月22日国务院联防联控机制新闻发布会上，与会专家进行了解读。

跑在病毒前面，而不是追着病毒跑

“只有我们跑在病毒前面才能战胜病毒，如果我们追着病毒跑，会处于非常被动的局面。”国家卫健委医政医管局局长焦雅辉说，对核酸检测的组织实施指南进行修订是为了提高各地早发现的能力，在更短的时间内尽可能早发现感染者，控制传染源。

国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，我国本土干净的疫情形势给“动态清零”奠定了非常好的基础，能搞清楚每一起病例的来龙去脉。在此基础上，全员核酸检测能判定感染人群，并且追踪密切接触者，全面快速识别可疑感染者，防止疫情的播散。

梁万年表示，全员核酸检测有一个时机的问题，更需要具备条件。两年多的经验表明，最有效的时间是越早越好，在疫情早期，利用核酸的技术来进行大面积的检测，把所有传染源都能够识别起来、控制住。

全员检测范围，时刻在调整

“全员核酸检测的实施范围不是一成不变的。”焦雅辉表示，如果对于风险掌控非常精准、非常有把握，可以更加精准地划定核酸检测的区域范围。

“在每一轮核酸检测结果出来之后，要及时进行研判，看发现的感染者波及范围有多广，另外也要分析这些感染者的来源。”焦雅辉说，如果都是从集中隔离点发现的，说明社会面已经没有传播风险，就可以把核酸检测的范围仅仅划定在集中隔离的这些人员。如果还有社会面上的，封控区、管控区以外的传染源在活动，说明社会面上还有一定的风险，区域范围就要尽量划得大一些。

24小时内完成的关键是什么？

“在郑州、西安、天津有着1200万以上人口的超大规模城市，我们均在24小时完成了整个城市的核酸检测工作。”焦雅辉说，基于已有的成功实践，做出了这样的修订和调整。

那么，具体怎么才能保障任务的完成呢？关键是要实现“每一个环节都要能够无缝有效的衔接”。

在第三版方案中，要求成立数据统计、采检匹配、样本转运等9个专班。

“这9个专班都必不可少。”焦雅辉解释，采样效率要提高，送样效率要提高，确保送样量与实验室核酸检测能力能够匹配。实验室能够满负荷运转，也不会有闲置的仪器设备。在结果报送方面，阳性的混管信息出来后，要在最短时间内判断出10个人当中到底谁是阳性并定点转运。

在完成任务的物质基础方面，目前我国的核酸检测能力有了大幅提升，同时具备大规模的移动支援核酸检测能力。

焦雅辉特别强调了信息化的支撑，通过信息化系统动态调配样本、实验室负荷等情况。为此，第三版方案中要求：上线使用前，须按照每10分钟完成实际管理人口数10%的人群采样的标准，提前进行压力测试，确保信息系统稳定性。

因此，如果要实现1000万以上人口的城市在划定的范围内完成24小时全员核酸检测，对各个环节要求都非常高。