清明祭扫如何做到安全与文明并重

民政部近日召开2022年清明节祭扫工作电视电话会议，部署清明祭扫安全管理和服务保障工作。会议要求，确保人民群众健康祭扫、安全祭扫、文明祭扫是今年清明节祭扫工作的重点任务。各级民政部门和殡葬服务机构要抓紧制定与疫情防控相适应的祭扫服务政策措施，把工作做细、做实、做准，严禁一刀切、简单化，既要避免出现聚集性疫情和规模性反弹，又要努力满足群众的祭扫需求。

清明节上坟扫墓祭祀是中华民族的传统风俗，亲往墓前，除草培土，祝祷献花，缅怀先人，是华夏子孙一年一度的孝道礼仪。清明假期即将到来，不少民众都有踏青祭扫或跨省出行的打算。

今年是新冠疫情持续的第三年。当前，全国疫情多点散发，不少地区升级防控举措，防疫形势异常严峻。如何掌握好防疫安全与清明祭扫的“度”非常重要，民政部部署清明祭扫安全管理和服务保障工作及时且必要。

正如会议所指出，当前国内部分地区的疫情还较严峻复杂，社会面传播扩散和外溢风险比较高，从严抓好疫情防控工作，对今年做好清明节祭扫工作是一场大考。

清明祭扫活动难免引起集中出行、人员聚集，对疫情防控带来不利影响；一些群众的不文明祭扫活动如焚烧纸钱、燃放爆竹等，既浪费金钱，也污染空气，还容易引发火灾；祭品竞奢炫富，容易引起攀比炫富等不正之风。过去一些地区的部分官员对此采取简单粗暴的管理办法，有的以防疫为由限制民众出行，有的出台禁令让群众“无处可买、无纸可烧”，这些懒政办法将民间祭祀风俗与行政处罚紧密相关，导致层层加码，严重影响干群关系。

民政部会议要求，各级民政部门和殡葬服务机构要坚决落实分区分级差异化精准防控要求，把工作做细、做实、做准，严禁一刀切、简单化。“把工作做细、做实、做准”看似简单，实际上是对各地各部门责任意识和工作水平的严峻考验。每个地区的疫情状况、清明风俗不一样，每个家庭的祭扫活动也有所不同，这就需要各地压实责任，因地制宜，充分协调，精准施治。

具体来说，就是既要避免出现聚集性疫情和规模性反弹，又要努力满足群众的祭扫需求。要克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，严格落实值班值守和信息报送制度，及时处置突发状况，确保疫情防控安全和社会大局稳定。

要坚决摒弃一刀切、简单化的懒政思维，进一步创新和细化便民惠民利民举措，适当增加服务网点、便民窗口、祭扫专线，保留电话预约、线下服务等传统模式，拓展完善网络预约、代客祭扫等服务功能，保障特殊群体的祭扫需求。

还要抓住清明节期间社会高度关注殡葬话题的有利时机，通过多种方式，及时发布当地疫情防控、祭扫服务等政策措施，大力推广网络祭扫、鲜花祭扫、家庭追思等文明低碳祭扫方式，倡导简朴、环保、文明的祭祀方式，积极主动做好宣传引导工作，及时回应社会关切，让民众充分知晓相关信息，做到心中有数，积极配合。

“万物生长此时，皆清洁而明净，故谓之清明”。现代公民也要领悟“清明节”的源意，当好健康管理的第一责任人，审慎安排疫情下的祭扫活动，摒弃落后的陈规陋习，用鲜花祭奠、无烟祭奠、网上祭奠等健康文明祭祀形式，演绎清明祭拜的文明时尚潮流，风清气正，慎终追远，方不负“清明”本意。