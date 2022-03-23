澳门多措并举落实常态化疫情防控

新华社澳门3月21日电 （记者李寒芳、刘刚）连日来，澳门特区政府制定聚会防疫要求、取消各类大型活动、加大力度推广疫苗接种，采取多重措施做好常态化疫情防控工作。

澳门特区政府新型冠状病毒感染应变协调中心21日表示，特区政府卫生局制作了《举办或参加餐饮聚会活动须知》。“须知”要求，由公共部门或由机构、团体举办的人数超过200人的餐饮聚会活动，参加者和工作人员必须出示相应时限的核酸检测阴性证明；餐饮聚会活动的举办者应限制规模及人员密集程度，座位之间尽可能保持较远距离，并缩短活动持续时间。此外，“须知”对餐饮聚会的场所和服务提供者也提出具体要求。

澳门特区政府行政公职局局长高炳坤已向公务人员发出公函，要求所有公共部门的工作人员均应严格遵照执行卫生局有关聚餐指引。领导及主管等公共部门的各级官员，非因重大及不可改变的公务原因，应避免召集或参加各类餐饮聚会活动。

为配合特区政府最新的防疫措施，减少人群聚集，澳门取消或推迟了部分社会文化活动。行政公职局原定27日举行的相关职称考试（笔试）也将延期举行。

针对校园可能发生的疫情风险，特区政府教育及青年发展局宣布自21日起，室内举行的学界体育赛事将改为闭门比赛，不设现场观众。

教青局与卫生局已连续在过去几个周末组织“学童接种日”，推动和便利家长尽快带3岁以上的子女利用周末时间接种疫苗。

此外，澳门特区政府社会工作局协调200多间社会服务设施，自3月2日起开展专项活动，推动年长者尽早接种疫苗。社工局、卫生局及镜湖医院还前往养老院舍，开展疫苗接种工作。

截至目前，全澳24间养老院舍中，已经完成接种最少一剂疫苗的老人占住院老人的74.3%，较2月底有显著上升。