不松劲不懈怠 压实防控责任（抓细抓实各项防疫工作）

3月21日一早，内蒙古自治区呼和浩特市民张文浩来到地铁站，向工作人员出示“青城码”，行程轨迹、核酸检测、疫苗接种等信息一目了然。核验后，张文浩顺利登上地铁，“之前出门需要准备好几个码，一着急还容易弄错。现在去哪里都是这一个码，方便多了”。

截至3月21日，呼和浩特实现高风险地区“清零”，中风险地区仅剩一个，3月12日之前确诊的427名患者均已治愈出院。呼和浩特市卫生健康委二级调研员刘院君表示：“下一步，将保持不松劲、不懈怠的良好状态，坚决压实各级防控责任。”

呼和浩特在此前多轮大规模核酸检测基础上，持续开展多点监测预警和应检尽检工作，对30类重点行业人群、8类重点场所、重点机构人员和环境进行了检测，确保做到人员、环境全覆盖。“现在不用排长队，做核酸检测最多只用10分钟。”市民王涌说。

“发热门诊、社区卫生服务站、乡镇卫生院、诊所、药店就是一个个‘哨点’，发挥着前沿侦察预警的作用。”呼和浩特市卫生健康委副主任张蕾介绍，将发挥多点触发监测预警作用，对各“哨点”负责人进行培训，力求做到及时发现、快速处置。

床位储备方面，内蒙古第四医院为呼和浩特新冠肺炎定点救治医院，目前有床位662张；另外一家定点医院——呼和浩特市第一医院具备48小时内投入使用的能力。此外，选定内蒙古国际会展中心为方舱医院地点，按照“投用500张床位、储备500张床位”的规模建设。

为保障正常医疗秩序不受疫情影响，呼和浩特建立急危重症患者等特殊人群专项台账，有针对性地提供医疗服务保障。同时畅通线上服务渠道，借助“三微一端”网络医院平台，开通线上诊疗服务。本轮疫情防控期间，呼和浩特二级及以上医疗机构均未停诊。

国际类货物管理方面，呼和浩特市白塔机场对国内腹舱航班与国内卡班运抵的国际类货物分别执行5次和4次消毒，对进港国际快件货物，均在拆包装前进行外包装抽样核酸检测。此外，对国际快件单独设立库区，每周进行一次深度消毒，每周做两次环境核酸检测。

《 人民日报 》（ 2022年03月23日 02 版）