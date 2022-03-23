从严从实抓防疫 稳中求进促生产（抓细抓实各项防疫工作）

近期，深圳、东莞等广东多个地市出现新冠肺炎疫情。连日来，广东省委、省政府多次召开疫情防控工作会议，要求将疫情防控作为当前头等大事和最重要的工作来抓，从严从实开展防控工作，不断提升分区分级差异化精准防控水平，尽快实现社会面动态清零；同时坚持统筹好疫情防控和经济社会发展，采取多项措施促进生产，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

机关事业单位居家办公，非城市保障型企业停止运营或居家办公，公交、地铁停运，社区小区、城中村、产业园区实行封闭式管理……3月14日起，一系列疫情防控措施在深圳迅速铺开。

城市在“慢行”，疫情防控在“快进”：核酸检测采样更快了，“固定采样点为主+小型流动便民采样点”构建“步行15分钟核酸服务圈”；核酸检测出具结果更快了，移动方舱实验室助力核酸检测增量提速；市民诉求响应速度更快了，遍及各个社区的党员干部和志愿者可随时上门服务……

3月20日，经过三轮全员核酸检测，深圳基本实现社会面动态清零。21日起，深圳全市党政机关、企事业单位、生产经营单位等恢复正常工作秩序和生产经营，公交、地铁全面恢复运行。东莞也于近日恢复了公共交通，党政机关和企事业单位恢复正常工作秩序。

划定封控区、管控区、防范区，分区分级差异化精准防控……针对多点散发的疫情传播趋势，广州、惠州、珠海、中山、汕尾等地采取科学精准措施，筑牢区域协同防控防线，加大流调溯源、核酸检测、隔离管控力度，努力切断社会面传播链。

广东对全省医院、学校、集中隔离点等重点场所、重点单位特别是特殊场所，开展全覆盖、全链条、全流程督导检查，确保防控措施落到实处，防止发生聚集性疫情。

出现疫情的各地市积极落实各项“保供稳价”措施，各大商超和肉菜市场全力保障“菜篮子”供应。在封控区，社区工作人员和志愿者组织线上订购，居民下单后直接配送到小区。

作为经济大省，广东提出，在从严从实做好疫情防控的前提下，围绕重点产业链、龙头企业、重大投资项目加强要素保障，坚持“一城一策”“一链一策”“一企一策”，及时为企业纾困解难，努力实现一季度及全年经济增长目标。

广东省工业和信息化厅日前制定了《广东省工业企业加强疫情防控工作指引》，指导企业统筹推进疫情防控和生产经营。深圳对企业用工、生产、原料、资金等方面的困难进行摸查梳理，构建企业诉求快速响应机制，对重点企业、项目开展“点对点”服务，保生产、保物流、保按时交货，确保产业链供应链安全稳定，确保群众正常生产生活平稳有序。东莞出台帮扶市场主体纾困发展措施，从租金、融资、补助等六方面为受困企业减压，对发生疫情的镇街（园区）分别给予1000万元补助。

《 人民日报 》（ 2022年03月23日 02 版）