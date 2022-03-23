新华社北京3月22日电 题：面对奥密克戎变异毒株引发的新冠肺炎疫情，中医怎么看、怎么办？

新华社记者田晓航

近期，我国多地多点发生本土聚集性新冠肺炎疫情，主要为奥密克戎变异毒株。适应形势变化，国家卫生健康委员会和国家中医药管理局近日联合印发《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，对中医治疗内容进行修订完善。

从中医角度看，奥密克戎变异毒株引发的新冠肺炎疫情有何新特点？既有中医治疗方案和方药是否仍然有效？新版诊疗方案和方药为何增加针灸治疗等内容？围绕这些问题，记者采访了有关部门和权威专家。

新冠肺炎核心病因病机没有变

奥密克戎变异毒株传播快、隐匿性强，近期本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点。中医是如何看待奥密克戎变异毒株引发的新冠肺炎疫情的？

中国科学院院士、国家中医药管理局中医疫病防治专家委员会组长仝小林说：“惊蛰过后国内‘倒春寒’现象普遍，多地气候较往年同期偏冷，中医将这种情况称为‘非其时而有其气’，这有利于新冠病毒传播。不过，从中医角度来看，与2020年初武汉的疫情相比，近期这一轮疫情证候演变特征更容易化热、化燥，患者咽干、咽痛、咳嗽、鼻干等上呼吸道症状比较明显。不同地区因气候不同，表现也有所差异。”

记者从国家中医药局了解到，中国工程院院士张伯礼首次在天津应用中医药治疗奥密克戎变异毒株新冠肺炎患者431例，随后仝小林院士在河南应用中医药治疗了580例，结果都显示中医药治疗明显改善了患者发热、咽痛、咳嗽等症状，特别是针对有基础病的老年患者，总结了“先证而治，截断病势”经验，有效控制了转重率。国内各地相继出现奥密克戎变异毒株引发的新冠肺炎疫情后，国家中医药管理局中医疫病防治专家委员会专家会同各地一线中医专家进行了综合分析研判，形成了第九版诊疗方案。

专家一致认为，奥密克戎变异毒株新冠肺炎的核心病因病机与之前相比没有发生变化，仍属于中医“疫”病范畴，病因为感受“疫戾”之气，仅由于地区、气候、饮食习性等因素的不同，在证候特征上稍有区别，出现夹寒、夹热、夹燥、夹瘀、夹虚的表现。

既有中医治疗方案和方药应对本轮疫情仍然有效

在前期应对奥密克戎变异毒株新冠肺炎疫情中，各地以国家第八版诊疗方案为基础开展中医临床救治工作。记者从国家中医药局获悉，目前，各地无症状感染者、轻型、普通型以中医药治疗为主，重型、危重型实行中西医结合、中西药并用，均取得了良好效果。

专家介绍，第九版诊疗方案中的清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方和金花清感颗粒、连花清瘟胶囊（颗粒）、血必净注射液等重点方药对治疗奥密克戎变异毒株新冠肺炎无症状感染者和确诊患者依然有效。

“在新的疫情形势下，方案的调整非常及时。”国家中医药管理局中医疫病防治专家委员会副组长、首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉说，第九版诊疗方案内容比较完善，基本涵盖了各种情况和不同地域证候特征，尤其是“三药”的科学定位、“三方”已通过国家药监局审批生产，使得应对较大规模发病状况更方便、更快捷。对于如何运用好中医药治疗方法，全国各地可依据中医“三因制宜”原则在第九版诊疗方案基础上随证变化。

针灸治疗等有效经验被纳入新版诊疗方案

据了解，近期，国家中医药管理局中医疫病防治专家委员会成员会同一线专家在总结各地中医治疗新冠肺炎临床经验基础上，对新冠肺炎第八版诊疗方案进行了修订完善，形成了第九版诊疗方案的中医治疗内容。

新版方案根据临床救治经验，增加针灸治疗内容，加强中医非药物疗法的应用。刘清泉表示，针灸对于瘟疫的救治有很好的疗效，对此历代文献都有记载。此前，全国多地开展了针灸治疗新冠肺炎的研究，针灸的应用由原来的康复期治疗逐渐扩展到急性期治疗，对于轻型、普通型以及重型、危重型患者都显示出良好的效果。

“我们团队的一项研究结果显示，针灸介入治疗越早，病人获益就越大。”刘清泉说，从发病伊始就用上针灸治疗的患者，乏力、发热、咳嗽、肌肉酸痛等症状得到快速改善，病程和住院时间明显缩短。病例数不足，但已经显示了较好的治疗前景。

“这一轮疫情波及不少儿童患者，小儿的体质与成人不同，感染后的传变与从化也不一样，为此，新版方案增加了儿童中医治疗相关内容。”仝小林说，中医药治疗既要把握疾病的共性，更要“因时、因地、因人”制宜。新版方案吸取了参与治疗的儿科医生的有效经验，制定了更适宜儿童的方案，更有利于指导医生对儿童患者准确治疗。

此外，鉴于前期部分地区患者兼夹燥邪证候特点较为明显，新版方案在普通型增加了“疫毒夹燥证”。同时，因“三方”已获批为上市中成药，“三药”也已在药品说明书中增加了治疗轻型、普通型新冠肺炎的适应症，新版方案增加了清肺排毒颗粒、宣肺败毒颗粒、化湿败毒颗粒、金花清感颗粒、连花清瘟胶囊（颗粒）等中成药及其服法。