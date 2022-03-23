抗原检测临时性纳入医保、15元封顶、集采也要来了

中新财经3月23日电 (记者 张尼)日前，国家医保局印发《通知》，明确各省级医保部门要按程序将新冠病毒抗原检测试剂及相应检测项目临时性纳入本省份基本医保医疗服务项目目录。

中新财经注意到，包括天津、云南、河南、重庆等在内的多省份已经明确了检测收费上限。此外，抗原检测试剂也将被纳入集采。

新冠病毒抗原检测临时性纳入医保

国家医保局办公室21日印发《关于切实做好当前疫情防控医疗保障工作的通知》，明确参保人在定点基层医疗机构发生的相关费用按统筹地区现行规定支付，在定点零售药店购买新冠病毒抗原检测试剂的费用，可使用个人账户支付。

此外，各省级医保部门要及时调整优化疫情防控医疗保障政策措施，按程序将新冠病毒抗原检测试剂及相应检测项目临时性纳入本省份基本医保医疗服务项目目录，持续规范和优化公立医疗机构提供新冠病毒抗原检测服务的价格政策。

上述通知还明确，要支持疫情严重地区医疗机构正常运转，必要时可按程序预付部分新冠救治资金。同时，要扎实做好新冠病毒疫苗及接种费用保障，落实核酸和抗原检测项目价格政策，实施“长期处方”、互联网诊疗等结算报销政策。

多地明确检测收费标准 试剂将被纳入集采

中新财经注意到，近期多地医保部门已经明确了抗原检测的收费标准。

例如，近日，天津市医保局网站发布《通知》，明确临时新增“新型冠状病毒抗原检测”项目政府指导价5元/次，要求公立医疗机构收费不得上浮且下调幅度不限。

《通知》还明确，公立医疗机构开展新冠病毒抗原检测试剂(含采样器具，下同)执行“零差率”，按规定在天津市医药采购平台采购，杜绝线下采购，最高限价9元/份。非公立医疗机构和第三方检测机构提供抗原检测服务，定价应当遵循“公平、合法和诚实信用”的原则，体现保本微利。

此外云南、河南、重庆等省份也均明确，新冠病毒抗原检测总费用封顶15元/次。

河南、重庆提出，群众单纯检测抗原的，公立医疗机构免收门诊诊查费；患者自测的，公立医疗机构不得收取“新型冠状病毒抗原检测”项目费用等价格政策。

另外，抗原检测试剂也将被纳入集采。

云南已经明确，为配合此次新冠病毒抗原检测价格政策落地实施，该省联合相关省份同新冠病毒抗原检测试剂生产厂家进行谈判，药品集中采购平台上，新冠病毒抗原检测试剂的挂网价格将同步由16.8元/人份降至9.8元/人份。

下一步，随着新冠病毒抗原检测试剂获批上市的产品不断增加，云南省医疗保障局还将加大集中带量采购力度，进一步降低新冠病毒抗原检测试剂价格，不断减轻群众负担。

来自国家药监局的数据显示，截至3月18日，国家药监局已批准17个新冠病毒抗原检测试剂产品。(完)