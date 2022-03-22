河南省、重庆市新冠病毒抗原检测价格项目每次5元

人民网3月22日 （记者乔业琼）为进一步优化新冠病毒检测策略，服务疫情防控需要，日前，国务院联防联控机制综合组研究决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充。对此，河南省、重庆市医保局拟临时新增“新型冠状病毒抗原检测”价格项目及有关事项，国家医保局进行了答复。

答复中肯定了临时新增新型冠状病毒抗原检测项目，总体符合“技耗分离、产出导向”的改革方向，充分考虑了抗原检测的技术特点，同时也是适应疫情防控需要、促进抗原检测公平可及、降低社会经济负担的有力举措。

并同意河南省、重庆市医保局临时增设“新型冠状病毒抗原检测”价格项目，每次5元；抗原检测试剂（含采样器具）零差率销售；公立医疗机构开展抗原检测服务按照“价格项目+检测试剂”的方式收费。

此外，还同意提出的单次新型冠状病毒抗原检测服务、试剂（含采样器具）费用总和超过15元/次的，实际收费按照15元/次封顶；群众单纯检测抗原的，公立医疗机构免收门诊诊查费；患者自测的，公立医疗机构不得收取“新型冠状病毒抗原检测”项目费用等价格政策。