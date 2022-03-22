科学精准防控疫情 各地确保群众正常生产生活平稳有序

“要提高科学精准防控水平，不断优化疫情防控举措，加强疫苗、快速检测试剂和药物研发等科技攻关，使防控工作更有针对性。要保持战略定力，坚持稳中求进，统筹好疫情防控和经济社会发展，采取更加有效措施，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。”中共中央政治局常务委员会3月17日召开会议，分析新冠肺炎疫情形势，部署从严抓好疫情防控工作。

当前，疫情防控形势复杂多变，为做好疫情防控有关工作，连日来，各地科学分析研判，实施分区分级差异化施策，提高早发现能力的同时增强防控精准度、实效性，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

提高“早发现”能力

防控“跑在病毒前”

做好疫情防控是经济社会发展的前提和基础。要在“防得住”的前提下抓好精准防控，切实提高疫情“早发现”的能力。

3月18日，家住吉林省长春新区的张先生一家拿到网格员送上门的抗原检测试剂，按照小区群里发的测试视频指南，完成检测，将结果上传到“吉事办”平台。吉林省在本轮疫情中把抗原检测作为核酸检测的重要补充筛查手段，新增采购的150万人份抗原检测试剂现已全部到达。

3月22日，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉在国务院联防联控机制发布会上表示，采取“抗原+核酸检测”策略，提高了早期和快速发现感染者的手段。这次在吉林采用“抗原+核酸检测”的手段和措施，取得了很好的经验。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，造成第四次全球流行的病毒是奥密克戎变异毒株，具有传播速度快、潜伏期短、隐性感染和轻症病例比例比较高的特点。这个特点使得尽早发现疫情、落实防控工作变得更加困难。

为了更加提高早发现的能力，国务院联防联控机制综合组近日印发《区域新型冠状病毒核酸检测组织实施指南（第三版）》，将第二版《指南》中的“全员”修改为“区域”，区域大小由疫情防控需要决定，指导各地对划定的区域完成核酸检测。

“这次专门针对奥密克戎毒株传播快、隐匿性强的特点，我们要求在划定区域范围内的核酸检测一律在24小时之内要完成。”焦雅辉说。

“上海正处于疫情应急处置的关键阶段，阻断传播的任务仍然艰巨。”上海市宝山区疾控中心主任何凡表示，接下来，要加快疾控体系改革、扩大重点人群监测覆盖面、完善多渠道监测预警机制，努力使各项防控工作“跑在病毒前面”。

提升疫情防控和早发现的能力，还要在外防输入、“早发现”上上水平。

云南瑞丽，畹町口岸划定缓冲区，实行口岸区域大闭环、分区管理小闭环。“我们组建了口岸管控专班，实行顶格管理，严格落实人员、货物、车辆等重点环节闭环管理、环境消杀、核酸检测等防控措施。”云南省德宏傣族景颇族自治州委书记姜山说。

“关键是如何'早发现'，以及发现以后如何快速采取措施。”国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年说，“快”和“早”非常重要，要继续加强监测，加强对重点人群、重点场所、重点机构的监测，并且做实做细。一旦出现疫情，必须快速出手，拿出和病毒赛跑的态度采取措施，怕的就是存在犹豫和侥幸心理。

因地制宜结合实际

疫情防控更“精准”

“轻型病例不再收入到定点医院，采取集中隔离管理的措施。”近日，《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》发布，对病例实施分类收治、将两种特异性抗新冠病毒药物写入方案……为进一步提高科学精准防控水平提供遵循。

焦雅辉介绍，对病例采取分类收治的方式更加突出了科学精准，普通型、重型以及有高风险因素的患者集中收治到定点医院救治，其他的轻型病例和无症状感染者采取隔离管理，目前各地基本上采用的是建设方舱医院来收治轻型病例和无症状感染者。

快速的同时，还要强调精准。“精准”体现在疫情防控的流调排查、隔离管控、社区防控、临床救治等全链条的各个环节。

当前，吉林省疫情仍在高位流行，吉林省吉林市卫健委副主任张立业表示，吉林市启动三轮核酸检测，“以社区网格为依托，调动8万多名网格长、楼栋长、单元长，对孕妇、婴幼儿等特殊人员点对点上门采样，确保核酸筛查有序高效”。

应对严峻疫情考验，上海市正以快制快，全面提升预警感知和快速反应能力。全市两级疫情防控指挥体系24小时运转，第一时间落实排查追踪、流调溯源、转运隔离等工作；综合流调情况和“热力图”等，对重点区域进行较大范围主动筛查。

在山东省，本轮疫情发生以来，从严从实开展防控工作，把重点人群核酸检测“应检尽检”作为疫情防控的重点工作。根据疫情防控形势变化，先后修订出台了十版重点人群和重点场所核酸检测方案，加密检测频次。建立省市县三级融合指挥机制，精准划定封控区、管控区、防范区，扩大提高重点人群核酸检测范围和频次。

精准科学救治是疫情防控的重要一环。

连日来，江西省和南昌市疫情防控应急指挥部组织专家开展疫情会商、分析研判，完善防控策略，着力做好人员排查管控、聚集活动报备、监测哨点预警、应急资源储备、全链条应对处置等，努力使防控工作更有针对性。

江西强化应急状态下“医疗点—基层医疗卫生机构—非新冠肺炎救治定点医疗机构”三级医疗救治网络，保障急危重症、血透、孕产妇、新生儿等特殊人群医疗服务需求。据介绍，南昌、赣州、上饶三市分别制定方舱医院建设方案并启动建设工作。目前，江西共设置新冠肺炎定点救治医院94家，发热门诊283家，实现省市县三级覆盖。

据山东省卫生健康委副主任牟善勇介绍，这次疫情发生以来，省、市卫生健康委严格落实“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”的“四集中”原则，统筹组织国家、省、市级专家力量，坚持“一患一策”、中西医结合，全力做好患者救治工作。特别是，结合奥密克戎毒株感染特性，采取分层分类、精准救治策略，区分诊断分型、基础疾病、高危因素等情况，实施了规范化、个体化治疗。经过医护人员的努力，在患者的配合下，整体救治效果明显。

“食无忧”“医有所”

保障生产生活平稳有序

“精准防控的最核心目标，一是减少疫情对人民身体健康和生命安全的危害，二是最大限度地平衡社会经济发展和疫情防控之间的关系。”梁万年在今日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上强调。

当前吉林省疫情形势依然严峻复杂，正持续落实精准防控，推进多轮感染者筛查、重点区域管控。吉林省民政厅副厅长杨春霆表示，吉林省将全力保持群众正常生产生活平稳有序，及时跟进、动态掌握相关救助对象基本生活需求和救助保障情况，确保困难群众求助有门、受助及时。

提高疫情防控工作的科学性和精准性，必须做好封控区、管控区群众日常生活和就医保障。

3月12日起，上海中小学全部调整为线上教学。在确保师生防疫安全的同时抓好教学质量，是上海市闵行区教育局长何美龙思考的重点。“我们针对学生情况进行分类托底，对不具备在线学习条件的学生，由学校点对点提供平板电脑等智能终端，对因特殊情况无人看护的学生，提供在校在线学习服务。”他说，教育局着重强化了在线教学的规范、课程资源，并成立了技术保障专班，确保线上教学顺利开展。

对于在封控期间出现各类急症情况，上海始终坚持危急重症患者医疗服务优先的原则，落实以社区居（村）委会、社区卫生服务中心为基础，120急救中心联动定点医院的机制。管控区域内居民和家属，如遇到突发疾病需要就医，拨打120急救电话后，在等待救援期间，也请及时通报社区管控人员，以便社区管控人员与急救中心、定点医院做好对接，提高救治效率。

疫情之下，肉、蛋、奶、粮、油、菜等生活必需品供应是否充足，价格是否稳定，成为市民群众格外关注的话题。

为此，天津全力做好重点农贸市场的疫情防控工作，对外埠车辆较多的17个重点农贸批发市场从业人员做到核酸检测“应检尽检”，截至3月12日，已覆盖1.89万人。此外，天津还对全市322家标准化菜市场进行了核酸检测。

为了保障广大居民“食无忧”，根据就近原则和相关资质，泉州市鲤城区商务局与辖区11家保供企业、30余家门店，甄选了20多种肉蛋菜、米面油等，推出标准化“保供套餐”，在满足大家生活必需的同时，减少保供企业拣单压力，提高下单、拣单、配送整个流程效率。

当前，经济运行面临的困难挑战增多，坚持稳中求进，尤其要把稳增长放在更加突出的位置。

邀约重点企业，精准推进线下招聘；推出“智慧用工服务云”平台，促进用工需求与人力供给高效对接……在苏州工业园区，保障企业运转的一系列举措正在展开。苏州工业园区党工委副书记、管委会主任林小明表示，将全力以赴守好发展底盘，落实落细各项政策，助力企业防疫稳产。

国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜表示，下一步，在确保各项防控措施落细、落实的同时，防止个别地方在政策执行中出现走样变形、“一刀切”“层层加码”等问题，为保障人民群众的健康、促进经济社会发展，营造良好的环境。