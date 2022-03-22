直播预告：坚持党建引领，推动胸部疾病防治事业高质量发展

为助力公立医院开展党建工作，加强党建工作经验交流与分享，由国家卫健委全国医院党建工作指导委员会办公室指导的公立医院党建栏目《书记来了》在人民好医生上线，邀请全国公立三甲医院党委书记做客栏目，畅谈党建心得与经验。

3月23日10：00，首都医科大学附属北京胸科医院党委书记潘军华将做客《书记来了》，介绍首都医科大学附属北京胸科医院在党建工作以及胸部疾病防治上的发展与挑战。

专家介绍：

潘军华，副主任医师，研究员，现任首都医科大学附属北京胸科医院党委书记。负责医院党建工作、现代医院管理、医院高质量发展工作。

学术兼职：中华医学会科研管理分会委员、中国医疗装备协会转化分会副会长、北京医学会科研管理分会副主任委员。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。