各地各部门时不我待抓实抓细疫情防控各项工作

新华社北京3月21日电 题：时不我待抓实抓细疫情防控各项工作——各地各部门迅速行动、贯彻落实中央政治局常委会会议精神一线见闻

“要保持战略定力，坚持稳中求进，统筹好疫情防控和经济社会发展，采取更加有效措施，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。”

3月17日，习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议，分析新冠肺炎疫情形势，部署从严抓好疫情防控工作。

坚持就是胜利！中央政治局常委会会议召开以来，全国各地区各部门各方面迅速行动、贯彻落实中央政治局常委会会议精神，出实招、见实效，以时不我待的精神抓实抓细疫情防控各项工作。

坚持不懈：抓细抓实各项防疫工作

已是晚上8点，吉林省长春市朝阳区前进街道文苑社区的楼里还亮着灯，不时有居民前来做核酸检测。

“一户一户登记、一户一户敲门、一户一户提醒。”连日来，长春市朝阳区前进街道文苑社区党委书记赫佳和十几位社区工作者一直奋战在疫情防控一线，每天只有四个小时睡眠时间。

“再苦再累，我们都要坚持，不能有‘松口气、歇歇脚、等等看’的思想。”赫佳说，每天吉林省的新增确诊病例总数仍在千人以上，疫情形势依然严峻。

20日开始，长春市展开三天全民核酸检测，并对所有小区和社会面实行提级管控。“我们一定要紧盯目标尽锐出战，咬紧牙关坚持到底。”吉林省卫生健康委副主任张力说。

当前，全国各地区各部门各方面都更加深刻认识到国内外疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性，已经进一步动员起来，坚持不懈，抓细抓实各项防疫工作——

农业农村部积极倡导节庆文明新风，劝导农民群众戴口罩，尽量减少外出、串门、聚餐、扎堆。要求各级农业农村部门统筹抓好疫情防控和春季农业生产；

教育部提出，加强师生员工及其共同生活居住人员健康状况监测，健全完善疫情应急处置预案，进一步健全完善家校协同防控机制等；

上海市对重点区域和非重点区域进行筛查，为及时阻断疫情局部暴发和社会面更大范围传播打下了良好基础；

重庆市组建市区联合流调专班，抽调市级流调专家会同属地疾控人员，24小时不间断有序开展流调溯源工作，全力排查追溯疫情源头……

“从新冠肺炎流行两年多的情况来看，病毒不可能在短时间内消失，所以我们抗击疫情的斗争将是一个长期的过程。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，相信随着科学进步，人类终究会战胜新冠肺炎。

疫情防控是“国之大者”。近期全国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点，“内防反弹”任务仍然艰巨，“外防输入”压力持续增大。

在广西崇左，凭祥市友谊关口岸是重要陆地通道。自3月21日起，凭祥全市每2天开展1次区域核酸筛查；继续严格执行边境疫情防控管控措施。

在疫情防控一线，许多人日夜坚守。凭祥市境内的1091界碑封控点位于一个悬崖上方坳口处，刘送国等6名值守人员已经在这个“卡点”坚守了百余个日夜。

“每个参与值守的人都要翻山越岭、认真巡逻，我们在山上做好工作，就是守好国门。”刘送国说。

科学精准：不断优化疫情防控举措

“您好！请戴好口罩，用手机扫场所码，并出示您的健康码、行程码和核酸检测结果。”

3月20日，中南大学湘雅医院门诊楼的入口，工作人员逐一查看进入医院的场所码，来就诊的人群自觉排队佩戴口罩、扫场所码进入。目前，长沙全面推广应用“湖南场所码”，全市所有公共场所全部实行场所码的扫码应用。

随着疫情变化，提高科学精准防控水平，不断优化疫情防控举措，成为各方关注的焦点。

在辽宁沈阳，沈阳理工大学开发“一站式抗疫决策指挥系统”，用数据筑起“隔离墙”，做实做细防控措施和应急预案。在学校的所有场馆，学生都需扫码入馆，学生可通过App实时掌握各场馆人数，以便知悉可否进场。

“一旦发现确诊病例，工作人员可以迅速通过扫码数据寻找甄别密接者，压缩流调时间，提升疫情防控精准度。尽可能减少疫情防控对校园日常生活的影响，让同学们安心学习。”沈阳理工大学教务处处长陈亮说。

在安徽合肥，快速检测试剂和药物研发等科技攻关不断提速；

在江西南昌，通过设立发热患者定点医院、红黄码定点收治医院、血液透析定点医院为孕产妇、儿童、急危重症患者等特殊群体提供便捷医疗服务；

在福建泉州，对检测出混管疑似阳性样本启动“一键即报”工作机制，调集专门队伍无缝对接；

在国家层面，《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》目前正在实施：轻型病例不再收入到定点医院、调整出院标准提高医疗资源利用效率、出院后管理从过去的14天隔离管理调整为7天居家健康监测……一系列更加科学精准的诊疗举措，努力用最小的代价实现最大的防控效果。

“第九版诊疗方案的调整，并不意味着防控政策放松，而是更加科学、更加精准、更加有针对性。”国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉说。

真招实招：统筹好疫情防控和经济社会发展

事实证明，新冠疫情防控的“中国经验”保障了我国人民群众的生命健康，我国的防控实践较好地平衡了疫情防控和经济社会发展之间的关系，我国成为全球最早实现经济正增长的主要经济体。

如何保持战略定力，坚持稳中求进？如何采取更加有效的措施，努力用最小的代价实现最大的防控效果？各地区各部门纷纷拿出真招实招，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

——全力以赴促生产。

3月20日，深圳市发布通告指出，全力推进“双统筹”。在遵守防疫政策、严格落实疫情防控措施的前提下，保持正常的生产经营活动。针对产业链供应链企业，实行“一企一策”“一厂一案”分类差异化防疫措施，确保产业链供应链安全稳定。

1000人以上企业或工业园区提供预约上门采核酸服务；加强园区、厂区管理，实行“围合管理+白名单+定期核酸检测+个人健康监测+消杀”的防疫措施……深圳市宝安区制定了疫情防控和经济社会“双统筹”工作方案，与广大企业双向发力、共同抗疫。

“目前，深圳全市党政机关、企事业单位、生产经营单位等恢复正常工作秩序和生产经营，公交、地铁全面恢复运行，确保产业链供应链安全稳定，确保群众正常生产生活平稳有序。”深圳市人民政府副秘书长黄强说。

——千方百计保民生。

米袋子、菜篮子、果盘子，衣食无忧才能安心居家。

广西发放“肉包”“菜包”“果包”、上海推出“送菜车”“送奶车”“送粮车”、吉林广泛开展线上买菜服务、内蒙古打造配送专用车“送货上门”……

为切实满足群众粮、油、菜、蛋、奶等生活必需品的供应，各地正通过平台建设、供应商协同等多种手段，积极创新为民服务举措，确保生活物资储备充足、价格平稳、配送及时。

在北京市东城区，一袋袋、一箱箱生活物资及时送达居民手中。“居民有什么需求，我们就成立什么样的小组。尽最大努力，保障居民的生活。”北京市东城区和平里街道民旺社区党委副书记冯有全说。

——病有所医保健康。

“哇！”一声响亮的啼哭带来了新生的喜悦，3月18日上午，长春市的“黄码医院”——长春市第二医院迎来接诊后的第12位新生儿。

当前，吉林省疫情防控仍处在与病毒胶着对垒的关键阶段。为切实保障“黄码人群”的紧急就医需求或特殊诊疗需求，吉林省首次启用了“黄码医院”。

疫情之下，病有所医才能更好为健康保驾护航。

“下一步，国家卫生健康委、国家疾控局将会同有关部门组织开展经常性的培训和演练，提高应急处置水平和多部门协同的实战能力，强化重点环节的风险监测与排查。在确保各项防控措施落细、落实的同时，防止个别地方在政策执行中出现走样变形、‘一刀切’、‘层层加码’等问题，为保障人民群众的健康、促进经济社会发展营造良好的环境。”国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜说。