一手抓防控一手抓经济 深圳迎来“加速度”

3月20日下午，深圳市发布公告，自3月21日，深圳有序恢复社会生产生活秩序，全市党政机关、企事业单位、生产经营单位等恢复正常工作秩序和生产经营，公交、地铁全面恢复运行，确保产业链供应链安全稳定，确保群众正常生产生活平稳有序。

深圳一手抓更精准的疫情防控，一手抓经济社会发展，以实际行动践行习近平总书记重要讲话精神。

3月18日，金雅福集团广盈控股的部分在盐田区居住的员工已重返办公室。本轮新冠肺炎疫情发生后，深圳市工信局制定了各项惠企政策，包括加快支持企业扩产增效、单项冠军培育等，通过线上申报，确保符合条件的企业能够更快获得资助。目前，“深i企”平台注册企业用户145万家，接入7800多项政务服务事项，汇集各类惠企政策信息11758条，发布资金扶持事项1802项。

深圳再一次向全世界证明了“深圳速度”。医疗卫生、交通、海关、税务等部门持续做好保障，企业青年员工积极投身抗疫，无论政府还是民间，一支支抗疫队伍快速到位，用“深圳速度”守护这座城市。

今年29岁的杨集亮是深圳市福田区税务局的一名执法员。3月13日，他变身成为一名社区志愿者，并担任福田区梅京社区支援小组组长。

梅京社区地处福田区最大的农批市场隔壁，防控压力很大。为了减少风险，社区设置了内场和外场两个核酸检测点，4名医护人员和16名税务系统志愿者，支撑起了两个场地每天几千名群众的核酸检测任务。从早上9点到晚上10点，不断有人来做核酸检测，工作人员忙得连饭都吃不上。

这是杨集亮第三次主动报名当志愿者。为保证本职业务不断档，他白天当志愿者，晚上还继续工作。3月15日晚，结束志愿服务工作后，他又和3个小伙伴一起，给辖区内的居民开了两堂网上业务公开课——“个税年度汇算”和“信用登记新变化”。

深圳外贸出口业务频繁，去年出口退税总额达1000多亿元，占全国的1/10。“现在疫情形势严峻，国际形势又复杂多变，这些外贸企业的出口退税一旦延误，将对企业造成致命影响，所以我们必须尽快最大程度减少疫情的影响。”杨集亮说。

3月13日，深圳市税务局第二税务分局迅速成立30人的青年突击队，24小时值守，只要企业上报，手续齐全，一律加速退税，确保企业正常运转。30个人完成以往100多人的工作任务，难度可想而知。“绝不能因为疫情给服务打半点折扣，是每名青年突击队员立下的‘军令状’。”深圳市税务局团委副书记刘昊说。

3月13日晚8点20分左右，腾讯员工收到内部系统发来的信息——《腾讯青年战疫突击队紧急招募——深圳战疫一线需要你》。腾讯党群工作部员工张凯聪第一时间报名，随后的一小时里，陆续有28名员工申请加入。

当晚11点30分，公司派出的第一批14人组成的青年突击队，就已在福田区集结到位。住在33公里外的吴翊晚上和家人去超市采购，买回来的食物还没装进冰箱，就先进了自己的行李箱。

3月14日，14名队员正式上岗，并用自己的行动展示了抗疫的“深圳速度”。

按照要求，福田区的社区居民需要每天做一次核酸检测，但近来气温较高，为了能让全副武装的医护人员凉快一点，腾讯的志愿者吴翊带着组员在半小时内安装了6个大风扇，并快速送到了社区的各个核酸检测点。

疫情之下，“深圳速度”靠的不仅是每个人的行动力，还得益于深圳自带的创新禀赋。

3月15日晚11点30分，吴翊和组员刚回到酒店洗完澡，就接到消息要求返回社区支援。一栋楼里存在密接人群，社区需要在4个小时内完成对相关人员的流调。需要做流调的人多信息多，要把27个表格里的信息去重合并。

吴翊和组员运用自家开发的软件，通过在线共同处理信息的技术能力，一次性整合庞杂信息。他们仅用了1个多小时，就把流调信息整合好，帮大家多争取了几个小时的睡眠时间。

3月13日，深圳运输系统组建青年突击队，坚守“后方”，在机场、港口、地铁、公交、网约车等环节为城市正常运行保驾护航。深圳市公共交通管理局团支部书记许自强积极组织动员出租车企业组建“抗疫爱心车队”，免费为抗疫人员出行、防疫物资运输、市民看病就医等提供保障服务。

为应对疫情，深圳海关成立了15支共481人的青年突击队，主要承担外防输入、筑牢出入境口岸检疫防线的重任。

深圳宝安机场海关95后青年突击队队员赵文嘎参加工作刚满3年，但已是一名抗疫“老兵”，700多天来，由他检测出的入境航班阳性人员已达上百例。赵文嘎的母亲是一名医生，抗击“非典”时曾冲在战“疫”一线，“以前是父母守护我们，现在该换我们守护他们了”。