“全国疫情防控将更科学、更精准、更有效”

疫魔再次反扑。

奥密克戎来势汹汹，3月以来，疫情迅速波及28个省区市。3月17日，中共中央政治局常务委员会召开会议，部署从严抓好疫情防控工作。

“要提高科学精准防控水平，不断优化疫情防控举措，加强疫苗、快速检测试剂和药物研发等科技攻关，使防控工作更有针对性。”习近平总书记强调。

各地科技工作者纷纷表示，习近平总书记的讲话针对目前奥密克戎流行的特点和态势，明确了下一步疫情防控工作的原则与重点。

在祖国的四面八方，科技抗疫剑已出鞘，刀刃正锋。

织密扎牢疫情防控网络

3月18日凌晨5时许，浙江省衢州市科技局高新园区疫情防控小分队接到高新片区抗疫负责人电话，3分钟内就到集合地点，迅速赶赴具体企业，为工作人员开展抗原检测。

连日来，浙江省本轮疫情多地多点多源散发的态势得到有效管控。诸多科技企业、研发机构各展所长，为抗击疫情提供科技保障。

“这几天，我最长的一个流调任务做了一个半小时。要确保每个细节准确，才能为研判提供最可靠的数据。”重庆市疾控中心传染病预防控制所工作人员漆莉声音几近嘶哑。

从发现核酸检测结果异常人员以来，重庆迅速全面开展流调溯源、医疗救治等处置工作。流调溯源采取的是公卫、公安、工信“三公（工）协同”法，传统方式与大数据信息相结合，确保追踪排查出链条上所有密接、次密接和风险人员。

防疫过程中，网络保障的重要性和紧迫性再次升级。

北京朝阳区有社区发现病例后，北京移动马上派出防疫突击队赶往封闭小区周边，进行网络信号测试、设施巡检维护，确保扫码、流调等大数据信息更新及时，防疫防护提醒短信有效发送。

当前吉林省疫情形势严峻复杂，吉林省卫健委副主任张力介绍称，全省上下正按照省委省政府的决策部署，迅速果断开展“清仓”行动，精准扎实抓好流调溯源，精细做好社区管控，落实落细医疗救治，强化物资保障，切实抓好高校疫情防控，做好援吉医疗人员服务保障，扎实推进春耕备耕，确保疫情防控精准有效推进。

“我们要认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要讲话精神，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。”重庆市卫生健康委应急办副主任、市新冠肺炎常态化疫情防控快速反应小组综合组组长李志丹表示。

多项科研成果硬核抗疫

只需照射5秒即可完成物理消杀，日均处理快递数量1万余件！由福州大学付贤智院士团队和福夏科技陈健博士团队共同研发的我国首台光催化消杀冷链病毒装备，可有效杀灭冷链食品、物流快件等外表面的新冠病毒，对标准细菌消杀率达99.9%以上，对人体和食品不产生影响。

在福建，还有国内首套“工业级电子束冷链病毒消杀设备”、全国首台“超大功率深紫外LED便携消毒仪”等一批硬核抗疫科研攻关成果面世。

先研究、后立项，打破常规、特事特办，各地第一时间开辟科研攻关“绿色通道”。

“3月18日，第一批新冠病毒抗原检测试剂在北京市场售出，市民可在线上平台和线下药店实名登记购买。本市新冠病毒抗原检测试剂生产经营和供应保障平稳有序。”在19日的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第294场新闻发布会上，北京市药监局副局长、新闻发言人屈浩鹏介绍。

此前，国家药监局应急审批通过北京共5家企业新冠病毒抗原检测试剂产品。北京市药监局提供“伴随式”服务，全力助推试剂注册和量产。

福建省科技厅依托社会发展科技处成立了科研攻关专班，两年多来，共安排经费3100多万元，启动实施应急科研攻关项目约30项。

宁夏科技厅财政支持资金1787.2万元，组织实施33项应急技术攻关和科技成果转化项目，基因测序等成果得到了广泛应用。

浙江省科技厅设立了攻关专项，两年来紧跟防疫急需先后部署实施重大攻关项目40个，同时推行“揭榜挂帅”“赛马制”等攻关模式，取得了一批抗疫硬核成果。

宁夏科技厅社会发展科技处副处长何琪表示，下一步，科技厅将深入贯彻习近平总书记关于疫情防控重要讲话精神，给予相关科研人员更多支持与帮助，为全面打好疫情防控阻击战贡献科技力量。

中医介入救治疗效显著

习近平总书记曾经强调，“中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华文明的一个瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧”。

此次，这一国粹的魅力再次得到印证。

今年1月，天津成为国内首个大规模遭遇奥密克戎变异株的地区。天津坚持中医药早期、深度介入治疗康复一体化全过程，中医专家团队与西医专家密切合作，打造了本土特色救治体系的“天津模式”。

“我们组派了一支儿科专家医疗队与西医一同救治病人，儿童的救治效果较好，退热、症状改善的速度都很快。同时对有基础病的老人群体，即使患者症状很轻，也要‘先证而治，截断病势’，以免两三天后可能会出现病势转重的情况。”中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼说。

在康复方面，张伯礼表示，有些患者虽然核酸转阴了，但没有完全康复，“对此，我们制定了治疗康复一体化方案，在患者核酸转阴以后，直接转到康复病院、无缝对接，综合康复让患者得到很好的照护，复阳的也少”。

作为本轮疫情为数不多“零病例”地区之一，宁夏亦突出中西医结合集成防治。“自治区新冠肺炎中医药防治集成技术研发与示范推广”项目，充分考虑宁夏气候特点、环境条件和人员体质特征，集成中西医技术防治新冠肺炎，有效提高了治愈率，同时在退热、缓解病势方面取得了较好疗效。

“总书记的讲话鼓舞了全国人民的士气和斗志，将指导全国疫情防控更科学、更精准、更有效，确保经济社会发展和疫情防控双赢。”张伯礼院士如是说。

疫情当前，全社会拧成一股绳，要让科研迸发出磅礴之力。科技人也在尽自己最大努力，保障人民群众身体健康和生命安全。