书写团结合作、携手抗疫佳话（大使随笔）

不久前，中国政府新一批援助所罗门群岛的抗疫物资运抵所首都霍尼亚拉。我同所罗门群岛卫生部长托加马纳共同赴机场迎接。在欢迎仪式上，托加马纳激动地说：“很难想象没有中国朋友，所罗门群岛如何渡过疫情难关。所罗门群岛政府和人民将永远铭记中国政府和人民真诚、无私的帮助。”寥寥数语，道出了中所两国人民的真挚情谊。

所罗门群岛是联合国认定的最不发达国家之一。今年1月，霍尼亚拉发生新冠肺炎疫情社区感染，短短几周内，大量当地民众确诊，唯一的国家医院因医护人员大面积感染而被迫关停。所罗门群岛总理索加瓦雷表示，由于检测能力不足，该国实际感染人数远超官方统计。在此情况下，中国提供的及时援助更显弥足珍贵。

新冠肺炎疫情发生以来，中所积极开展抗疫合作。2020年5月，中国援所核酸检测实验室投入使用，所罗门群岛卫生部门首次具备核酸检测能力。近段时间，从北京到广东，从政府机关到生产企业，中方将各类抗疫物资源源不断送到所罗门群岛政府和人民手中。据不完全统计，截至今年2月底，中国共向所罗门群岛援助10万剂疫苗、30万支快速检测试剂、超过30万件个人防护物资以及大量专业医疗设备。中所双方用实际行动书写着团结合作、携手抗疫的佳话。所罗门群岛政府官员多次在公开场合表达对中国抗疫援助的感激之情。大量所民众在社交媒体上向中方致谢，汉语拼音“XIE XIE”（“谢谢”）成为当地网络平台时髦用语。

所罗门群岛谚语说，帮助你就是帮助我。中国对所援助，促进的是整个太平洋地区的和平、稳定与繁荣，符合有关各方的共同利益。中方秉持国际人道主义精神，及时向所方提供抗疫等各类援助，展现了急公好义、扶危济困的负责任大国形象，诠释了构建人类命运共同体理念的深刻内涵。面向未来，中所双方将继续一道努力，共同谱写两国关系新华章。

（作者为中国驻所罗门群岛大使）

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 03 版）