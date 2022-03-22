“麻烦家属帮忙按一下小腿，我看看腿部水肿的情况。”电脑屏幕前，福建省级机关医院家庭病区主治医师曹熹头戴耳机，通过视频连线，为88岁的患者梁老伯看诊。

“以前给老人检查身体，一家人都得出动。现在建了家庭病床以后，不但有医生定期上门检查，还能随时让医生帮忙视频看诊，太方便了！”梁老伯的女儿梁秀珠说。梁老伯一家住在福州市鼓楼区南街街道驿里社区。去年5月，梁秀珠在线上平台申请了家庭病床服务，随即就有医护人员上门进行一系列病情与居家环境评估。从申请、评估到建床，不到一周，梁老伯就被纳入了家庭病床服务对象，享受居家诊疗与护理服务。

2021年2月，为满足行动不便患者就医需求，缓解群众住院难与基层医疗卫生资源利用率不高的矛盾，福建省在福州市启动家庭病床服务试点，对符合条件的家庭医生签约对象提供家庭病床服务。5月，福建实行全省统一收费政策，家庭病床患者享受和住院同样的医保报销待遇，降低交通、床位等费用，减轻患者就医负担。

患者就医更方便了，但医护人员的工作负担会不会增加？

解难题靠信息化，让数据多跑路，医护人员少跑腿。对建床后病情稳定的患者，福建省级机关医院就用上了“视频巡诊”。“视频巡诊不仅帮我们节省了在路上的时间，也让我们预先形成初步判断，合理安排出诊的计划和路线。”在曹熹看来，视频巡诊作为上门问诊的补充，能够提高医生的问诊效率，高效配置医护资源，也让医生有更多时间与患者沟通。

在鼓楼区湖前社区王女士家中，湖前社区卫生服务中心的主治医师蔡玉华正在进行建床评估。她一边向王女士询问过往病史，一边在平板电脑上勾选。

“有了这个，我们在患者家里就能同步完成评估和病历书写。”蔡玉华指着手中的平板电脑介绍。平板电脑与中心的医疗操作系统联网，从接收建床申请、上门评估记录，到医嘱管理、巡诊记录等，都能直接在患者家中现场进行操作。“里面有统一的评估内容，只要勾选几下就能完成病历记录，还能直接拍照上传患者的病史资料，确实方便多了。”蔡玉华说。

福州市卫健委基层卫生健康处处长钟志华介绍，为进一步提高医护人员工作的积极性，福州市卫健委建立了绩效激励机制，规定公立基层医疗卫生机构可以从家庭病床医疗业务净收入中提取部分比例用于人员激励。

“我们不仅要提高基层医护人员上门工作的积极性，也要提升服务质量与水平。”钟志华说。钟志华办公室的一块大屏上，闪烁着每个试点医疗机构的家庭病床申请数、受理数、建床数、人均费用、病患满意度等实时变化数据。钟志华说，福州市在基层医疗卫生信息系统中开发了家庭病床服务在线监测模块，实时动态监测家庭病床服务开展情况。同时，在福州市区域卫生便民服务平台“榕医通”上设置了问卷调查板块，以便患者能够即时反馈问题。

据了解，截至去年10月底，福州市已有22家试点医疗机构开展试点，已受理家庭病床申请180余人次，福州市已实现每个县（市、区）至少有1个医疗机构进行试点。“下一步，我们将依据在试点中总结的经验，以问题为导向，防范风险，逐步完善家庭病床服务相关规章制度。”钟志华说。

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 13 版）