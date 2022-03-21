专家共话：“绿色低碳”激活洗涤用品行业发展新动能

由人民健康主办的2022年“国民消费”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“展望洗涤领域新趋势 探索行业发展新共识”专场座谈上，与会嘉宾共同围绕扩大绿色低碳产品供给和消费、推动洗涤用品浓缩化发展等话题进行交流。

企业努力探索 助力实现“双碳”战略目标

近年来，全社会消费理念逐渐发生变化，绿色低碳产品越来越受到消费者认可。中国洗涤用品工业协会理事长汪敏燕认为，中国洗涤用品未来将以液体化、浓缩化、功能化、绿色化、更安全为主基调，并将在市场端呈现绿色环保、功能性强、市场细分、抗菌抑菌和时尚便捷五个趋势。

“绿色低碳”是近年来频频出现在洗涤领域的热词，汪敏燕解释，浓缩洗涤剂与普通洗涤剂相比，体积更小，去污力更强，生产、包装、仓储、运输成本更低，碳排放更少，符合绿色消费的发展方向。

关于当前我国浓缩洗涤用品行业的发展现状，中国日用化学工业研究院有限公司副总工程师、全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会秘书长、国家洗涤用品质量检验检测中心主任姚晨之介绍，浓缩化洗涤剂对于践行绿色低碳消费理念，助力实现“双碳”目标具有重要的作用。在他看来，我国力争在2030年前实现碳达峰，在2060年前实现碳中和，给予了洗涤剂行业开展浓缩化产品创新发展的强有力导向指引。

姚晨之说：“在我国洗涤剂浓缩化发展之路上，很多有责任担当的企业在努力探索，行业技术也得到了提高。在绿色低碳消费趋势下，国家标准GB/T 39020-2020《绿色产品评价 洗涤用品》得以发布。可以预见，未来洗涤用品行业将走上绿色化发展快车道。”

协调多方力量 推动落实绿色发展理念

“当前，倡导绿色低碳的消费新趋势风头正劲，若要推动落实绿色发展理念，首先要协调企业、消费者等业内多方达成共识、统一认知，这是先决条件、也是根本所在。”在纳爱斯集团党委书记、董事长兼总裁何丽明看来，绿色化发展既是国家大力倡导的发展方向，也是企业大力践行的责任所在。

“企业是承担绿色化发展的市场主体，企业的所有经营行为都立足于产品、着眼于市场，因此企业有责任研发推广绿色化产品，做到满足消费且引导消费”。同时，他从两个方面分享了纳爱斯的绿色化发展经验，一方面是严格筛选产品原料，另一方面不断改进和丰富产品形式。

“长期以来，立白科技集团在绿色发展道路上戮力生根，带动上下游产业链践行绿色发展理念，推动供应链、产业链加速‘双碳’目标落地。未来，我们将继续落实‘双碳’战略，践行绿色发展理念、促进绿色消费。”立白科技集团董事长陈凯旋提出，绿色发展是中国洗涤用品行业发展大事，希望从协会、国家、媒体和企业等各个角度同心同行，一起助推洗涤用品行业绿色发展。

强化科技支撑 完善行业标准与认证体系

“洗涤用品行业发展一定要以消费者为核心，从消费者使用习惯角度出发，为消费者提供便捷性和安全性十足的洗涤产品。”宝洁织物与家居护理部研发高级总监秦东言认为，只有站在消费者角度按需研发产品，才能推动消费者更深入接受浓缩型洗涤剂；随着中国消费者生活水平的提高，其对洗涤用品的需求正在不断升级，从简单的“洗干净”向“护色、除菌、除螨”等全方位清洁和护理需求转变，也在倒逼洗涤产品和洗涤行业不断创新。洗涤用品行业要走绿色低碳之路。希望洗涤用品行业未来在“双碳”政策指导下，以科学为基础，将绿色低碳的理念深植到产品研究、使用、回收处理等环节中，并向“绿色健康环保洗涤”全新洗衣理念进步。

联泓新科董事长郑月明认为，近年来我国在推动洗涤用品浓缩化方面已经做出了长足努力，但浓缩洗涤用品市场尚未完全打开。基于此，他提出了三点建议：首先要国家出台相关政策，支持洗涤用品浓缩化发展，引导消费者使用绿色浓缩洗涤产品。制定强制性规范，加快推进洗涤用品包装减量化治理；完善标准体系，提高标准门槛，强化产品生产、仓储、运输等环节的环保管理；健全洗涤用品绿色认证和标识体系，鼓励企业申请产品绿色认证，严厉打击虚假标识、误导消费者等行为。其次是强化科技支撑，扩大绿色供给。通过税收、绿色金融等手段，支持龙头和骨干企业加大研发投入，提升产品质量和性价比，增强竞争力。最后要加大宣传力度，发挥行业协会、主流媒体的作用，开展浓缩洗涤产品的公益科普宣传，引导绿色消费。