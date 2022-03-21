优化防控举措 提高防控水平

“要提高科学精准防控水平，不断优化疫情防控举措，加强疫苗、快速检测试剂和药物研发等科技攻关，使防控工作更有针对性。”习近平总书记在中共中央政治局常务委员会会议上的重要讲话为科学精准防控疫情指明前进方向、提供有力指导。

广大干部群众表示，要深入学习领会、坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，牢固树立坚持就是胜利的决心和信心，不断提高科学精准防控水平，以时不我待的精神抓实抓细各项防疫工作。

对病例实施分类收治、将两种特异性抗新冠病毒药物写入方案、增加抗原检测作为补充……近日，《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》发布，为进一步提高科学精准防控水平提供遵循。

“国务院联防联控机制综合组印发了抗原检测应用方案，充分发挥抗原检测的‘早’和‘快’这两个优势，能够尽早把可能的感染者筛查出来。”国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉说，我们要继续落实习近平总书记的重要讲话精神，把抗原检测作为筛查的重要手段和核酸检测的重要补充，不断提高“早发现”能力。

当前吉林省疫情形势依然严峻复杂，正持续落实精准防控，推进多轮感染者筛查、重点区域管控。“习近平总书记的重要讲话，为我们提高科学精准防控水平，着力保障群众正常生产生活指明了方向。”吉林省民政厅副厅长杨春霆表示，吉林省将全力保持群众正常生产生活平稳有序，及时跟进、动态掌握相关救助对象基本生活需求和救助保障情况，确保困难群众求助有门、受助及时。

全市两级疫情防控指挥体系24小时运转，第一时间落实排查追踪、流调溯源、转运隔离等工作；综合流调情况和“热力图”等，对重点区域进行较大范围主动筛查……应对严峻疫情考验，上海市正以快制快，全面提升预警感知和快速反应能力。

“上海正处于疫情应急处置的关键阶段，阻断传播的任务仍然艰巨。”上海市宝山区疾控中心主任何凡表示，接下来，要按照习近平总书记重要讲话精神要求，加快疾控体系改革、扩大重点人群监测覆盖面、完善多渠道监测预警机制，努力使各项防控工作“跑在病毒前面”。

新冠肺炎疫情防控，是对我国生物医药领域科技创新的一次大考。习近平总书记提出“加强疫苗、快速检测试剂和药物研发等科技攻关，使防控工作更有针对性”，令广大医药领域科技工作者感到振奋。

科技部有关负责人表示，将继续加快中和抗体药物研发、新型检测技术和产品研发等工作，通过持续攻关，拿出更多的方法和手段，丰富科技抗疫的工具箱，为保障人民生命健康提供更有力的科技支撑。

“习近平总书记的重要讲话既为我们指明了攻坚方向，更坚定了我们继续加大科研攻关的信心和决心。”防疫物资重点生产企业高德红外集团董事长黄立说，“我们要努力掌握更多具有自主知识产权的核心科技，让科技应用的强大势能，转化为提高科学精准防控水平、服务经济社会发展的澎湃动能。”

坚持“外防输入、内防反弹”和“动态清零”，要不断加强重点部位、重点群体疫情防控工作，补强短板弱项。

国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，全国移民管理机构将坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，守土有责、守土尽责，会同党政军民力量严守边境一线，严查严打非法出入境活动，严密海陆空口岸出入境边防检查管控措施，全方位筑牢外防输入的扎实防线。

今年以来，山东省已累计完成重点人群核酸检测超过1.74亿人次，平均每天检测量达到了228.39万人次。“应检尽检”从最初覆盖10类人群，到目前拓展为共10大类36小类人群。

山东省卫生健康委副主任牟善勇表示，落实习近平总书记重要讲话精神，山东省把“快速精准”和“重点覆盖”有效融合，根据疫情防控形势变化，不断调整核酸检测覆盖人群范围，“扩围”“加密”重点人群检测，积极开展重点场所定期核酸检测，力争及时发现疫情。

持之以恒，方能慎终如始。

“总书记提出‘努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响’，这正是我们基层工作者的心声和目标。”北京市丰台区大红门社区卫生服务中心主任宁锋说，只要我们咬紧牙关、保持定力，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，就一定能不断巩固来之不易的成果，实现疫情防控和经济社会发展双胜利。

（新华社北京3月19日电 记者熊丰、任沁沁、徐鹏航，参与采写：侠克、段续、赵丹丹、袁全、闫祥岭）