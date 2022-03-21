用好AED，织牢急救网（现场评论）

在中山大学深圳校区西园田径场，附近西园3栋宿舍1楼墙上，一个鞋盒大小的装置静静放着，上面写着“AED自动体外除颤器”字样。进场锻炼的人经过时，看到它“趴”在这里，就会感到安心。

AED能自动识别异常心率，给予电击除颤，有效抢救心跳骤停的患者。中山大学的一位保安说：“你别看它现在‘闲着’，前不久刚刚救了人命，立了大功。”这种便于非专业人士使用的“救命神器”，关键时刻发挥着大作用。正因此，2022年初，又有13台AED“入驻”中山大学深圳校区，守护在运动场、教学楼、生活区等场所，为师生的生命安全和身体健康保驾护航。此外，中山大学还通过自己采购、联系捐赠，新增9台AED，准备放在南校园、北校园及珠海校区的体育场所、办公楼、教学楼等公共区域。

近年来，心源性猝死的事件屡有发生，AED能有效提高急救成功率，受到各方重视。广东省已连续两年要求各类公共体育场馆和群众体育赛事活动的主承办单位配置必要的急救设备；去年11月，广东省慈善总会联合蓝态幸福文化公益基金会等，向广州地铁捐赠194台AED，加上此前已配备的119台，实现AED设备全面覆盖地铁线网各站点。此外，北京地铁、上海地铁也实现AED全覆盖。加快提升配置AED设备的覆盖广度，对增强急救能力、完善急救体系至关重要，映照着全社会对生命安全的日益重视。

现实中，我们不仅要看到配置AED的重要性、必要性，也应切实把这些急救设备用好用足。广东省体育局相关人员曾表示，在公共体育场馆，仍存在工作人员无法正确使用AED设备的情况。在国内其他一些城市，虽然配有AED设备，“不会用、不敢用”的现象也不鲜见。这提示我们，配设备只是普及AED的第一步，帮助更多人学会使用才是关键。中山大学医管处一位负责人表示，AED硬件设施配备后，关键时刻必须能真正救命。这就需要大力开展相关设备的使用培训，从有条件、有意愿的普通市民开始，让设备进单位、进社区、进校园，突出训练、使用、推广的实效。

普及AED，重在行动。据了解，广州计划在“十四五”期间采购AED设备及配套设施2000台，培训初级急救员2万人，力争到2025年全面覆盖全市各医疗机构、街道办、社区居委会、社区卫生服务中心、标志性交通枢纽及景区、大型运动场所等人流密集场所。应当认识到，从配设备到抓培训，从调动学习急救知识的积极性到完善急救普及培训机制，从强化经费保障到吸纳各方力量，以AED为代表的城市急救设施建设是一个系统工程，既需要硬件配置，也需要理念更新。在某种程度上，这关乎人民群众的获得感、幸福感、安全感，更检验一座城市的治理能力和水平。

只有人人都有救人能力，人人才有获救机会。随着各方力量携手努力、急救体系日臻完善，全社会的急救之网必将越织越牢，对生命安全的托举也将更加有力。

（作者为本报广东分社记者）

《 人民日报 》（ 2022年03月21日 05 版）