坚持动态清零  科学精准防控（抓细抓实各项防疫工作）

“要始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准、动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。”中共中央政治局常务委员会3月17日召开会议，分析新冠肺炎疫情形势，部署从严抓好疫情防控工作。

近期，我国多省份面临同时段多地发生以奥密克戎变异株为主的疫情防控局面，防控形势严峻复杂。坚持“动态清零”的必要性有哪些？如何进一步做好疫情防控？记者采访了国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年。

坚持疫情防控不松懈

在当前阶段，为什么要特别强调继续坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针？

梁万年表示，从全球来看，新冠肺炎疫情仍然处于大流行期，远远没有结束，严重危害着人们的身体健康和生命安全。我国疫情形势依然严峻复杂，周边国家和地区新增病例快速增长。“也就是说，和新冠肺炎病毒的斗争不但没有减轻压力，实际上是压力持续加大，所以不能有丝毫的松懈。”

梁万年说，奥密克戎变异株的致死率和德尔塔相比有所下降，可能会产生一些麻痹思想，出现一些误解，比如认为奥密克戎是温和的，它就像流感一样。“但是，认为奥密克戎就是‘大号流感’现在还为时过早。奥密克戎传播快，短时间内的感染率高，受感染的人群绝对数就大。在感染的人群当中，重症和死亡的发生绝对数就会高，这对社会和国家来说是一个很大的危害。”

“要坚持总策略和总方针，就是要巩固我们来之不易的防控成效。”梁万年说，实践表明，中国已形成一套有效的防控理念、策略和做法，保护了人民群众的身体健康和生命安全，也有效平衡了经济社会发展和疫情防控的关系。我国疫情防控取得的成绩来之不易，必须倍加珍惜。

梁万年表示，强调坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，为当前乃至今后一段时间我国的新冠肺炎疫情防控指明了方向，坚定了信心，进一步彰显了党和政府对保护人民身体健康、维护人民生命安全的坚定信念。

提高早发现能力，科学精准防控

近期全国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点。梁万年表示，多地发生本土聚集性疫情并不意味着我国防控策略、方针和措施无效。但要深刻认识到，中国地域广阔，各地医疗卫生条件存在差异，疫苗接种在不同人群之间存在不平衡性，加上老年人口基数大，对于点多、面广、频发的情况，必须要高度重视，深刻认识到它的潜在危害性，下大决心、下大力气尽快控制疫情，避免造成持续性的社会传播。

疫情防控的重要环节包括发现和管理传染源、切断传播途径、保护易感人群。梁万年说，奥密克戎变异株传播力强、隐蔽性强的特点给当前疫情防控增加了不少难度和挑战。

如何更加全面、精准地进行疫情防控？

“关键是如何早发现，以及发现以后如何快速采取措施。”梁万年说，“快”和“早”非常重要，要继续加强监测，加强对重点人群、重点场所、重点机构的监测，并且做实做细。一旦出现疫情，必须快速出手，拿出和病毒赛跑的态度采取措施，怕的就是存在犹豫和侥幸心理。快速的同时，还要强调精准。要进一步精准识别密切接触者，精准划分管控区、封控区，精准进行相应的干预。

信心非常重要，要保持战略定力

梁万年表示，“动态清零”策略一方面要快速识别、处置疫情，切断疫情传播链。另一方面也要求精准防控，也就是如何用最小的成本取得最大的效益，平衡疫情防控和社会经济的发展。

“日前公布的新版诊疗方案做出了一系列调整，比如轻型病例实行集中隔离管理，普通型、重型、危重型病例和有重型高危因素的病例应在定点医院集中治疗。这并不意味着放松了对轻症患者的关注和管理，而是在资源配置上作出调整。恰恰证明了中国的抗疫是与时俱进的，正在科学、有序地推进。”梁万年说。

梁万年表示，从人类和疾病的斗争史来看，人类最终一定能战胜疾病。“这个胜利什么时候到来？要看我们的科技手段、防控策略和措施等一系列要素。在和新冠肺炎疫情斗争的过程中，疫苗是非常有效的武器，一些抗病毒药物也正在研发和使用过程中，显示出良好的治疗效果。中医药也起到了不可替代的作用，再加上人民群众形成良好的健康素养等等，都是我们的希望。当前，信心非常重要，要保持战略定力，不麻痹、不厌战、不侥幸，不松劲。”

《 人民日报 》（ 2022年03月21日 04 版）