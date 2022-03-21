加强疫情防控  积极保供稳价（抓细抓实各项防疫工作）

3月20日一大早，天津市静海区海吉星农贸市场外车水马龙，工作人员对进场货车司机严格查验行程码、健康码，并进行体温测量。“这几天，进货高峰时间比往常提前了5个小时，我们增加了进货量，储备的货物可供3天销售。”商户王先生告诉记者。

3月11日，海吉星市场出现密接人员，当地疫情防控指挥部门迅速将相关人员工作区域、生活区域划定为封控区、管控区。“作为天津市重要的农副产品集散地，我们在做好疫情防控的同时，积极保供稳价，牢牢守住市民群众的‘菜篮子’。”海吉星市场相关负责人说。

3月18日，天津市委市政府疫情防控工作会议强调，要强化督促检查，增强防控措施精准度、实效性，统筹好疫情防控和经济社会发展，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

疫情之下，肉、蛋、奶、粮、油、菜等生活必需品供应是否充足，价格是否稳定，成为市民群众格外关注的话题。

为此，天津全力做好重点农贸市场的疫情防控工作，对外埠车辆较多的17个重点农贸批发市场从业人员做到核酸检测“应检尽检”，截至3月12日，已覆盖1.89万人。此外，天津还对全市322家标准化菜市场进行了核酸检测。

为持续做好常态化疫情防控工作，天津要求各市场严格落实外地来返津人员48小时核酸检测阴性要求，及时做好外地来津人员报备，与此同时还制定了《关于做好生活必需品应急保供的工作指引》，指导各区疫情防控应急保供等具体问题。

天津市商务部门成立9个市场保供和群防群控检查工作组，对市场货源及价格、封管控区保供、群防群控、安全生产等进行督导。

“每天小区内的流动菜车都会定时出现，像小超市一样，要啥有啥。”红桥区和苑街道康和园小区居民佟玉兰告诉记者，她所在的小区3月11日起被划为防范区，社区及时联系好保供超市送菜，“东西既新鲜又不贵”。

“目前全市100多家门店供货充足，价格稳定。”物美集团天津公司总经理李国辉告诉记者，疫情发生后，商务部门与企业建立联动机制，制定了详尽的保供方案。

“我们将继续推动批发市场、超市、菜市场积极拓展货源，扩大进货规模，加大备货，保障全市生活必需品市场稳定。”天津市商务局相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2022年03月21日 04 版）