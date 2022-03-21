餐馆不能乱收这样的“小费”（百姓关注）

“一次性餐具2元一副，我们没用却仍被收了钱。”在江西南昌市青山南路蓝海购物广场一家烧烤店，顾客黄女士向执法人员投诉，“名目是综合服务费，商家说这是餐具高温消毒的费用。这算哪门子服务？”

不少消费者发现，外出就餐到结账时拿出账单一看，各类名目的“茶位费”“餐具费”“开瓶费”并不鲜见。霸道收取茶水费、变相收取餐位费、不明所以的综合服务费……花样百出的收费名目，涉嫌侵害消费者的合法权益。

前不久，在南昌市八一大道万达广场的一家川菜馆，市场监管部门执法人员在查看该餐厅结账单时发现了名为“餐位费”的项目。通过询问了解到，该餐厅向在大厅消费的顾客收取每人3元的餐位费，而包厢消费为每人5元。随后，执法人员询问正在包厢内消费的顾客，据顾客称，对餐位费并不知情，餐厅服务人员也没有告知存在餐位费之类的额外费用。“提供餐具并确保顾客就餐安全卫生属于餐厅经营者的基础服务，不应另收费。”南昌市东湖区市场监管局相关负责人孟利民告诉记者，“茶水、果盘和毛巾等项目也应明码标价由顾客自愿购买。”

除了另加款项，有些商家往往还会隐藏一些“消费陷阱”。李小姐曾和南昌市阳明东路的一家餐馆“理论”了一番。当天，李小姐点了三菜一汤，但结账时才被告知汤品与米饭都不能使用优惠券。明明消费了200多元，李小姐手上一张满100减20的券却无法使用。“优惠券使用必须明确告知使用规则。”孟利民说，“商家应当保障消费者的知情权、选择权、公平交易权等权利。”

江西财经大学法学院院长杨德敏表示，依据食品安全法，餐饮企业向消费者提供符合国家卫生标准的餐具，是经营者的法定义务和附随义务，因此经营者收取“餐具费”“消毒费”等于法无据。此外，依据消费者权益保护法，消费者拥有自主选择权和公平交易权，类似“餐位费”等未明确告知消费者的收费也涉嫌违法。杨德敏认为，目前这种乱收费现象之所以存在，一方面是一些餐饮单位对相关法律法规存在认识盲区，没有准确认识其作为餐饮单位的义务。另一方面，一些消费者对这些行为的违法性缺乏认识而极少提出异议，在一定程度上助长了这种现象的发生。

如何解决餐饮单位的违规收费问题？杨德敏建议，市场监管部门要积极查处餐饮单位违规收费行为并及时向社会公布，起到查处一起、教育一批的作用，还要注意加强“常态式”执法，持续巩固执法效果。消费者协会等社会团体要发挥社会监督功能，通过互联网平台曝光违规收费的餐饮单位，协助消费者寻求法律帮助。消费者则要充分认识自身在接受餐饮服务过程中所享有的权利，积极维护自身合法权益，倒逼餐饮单位合规经营。“当然，最重要的是餐饮单位应当加强日常经营的自我审查，切实履行法律规定的各项义务。”杨德敏说。

南昌市市场监管局消费者权益保护科科长杨振霆表示，首先是要加强宣传教育，将督促企业诚信自律经营作为整治重点。近年来，当地开展餐饮消费市场违法收费专项整治工作，针对大中型餐饮经营者逐一下发整治违法收费告知书，并在餐饮企业大门口、大堂内等显著位置张贴告知书、宣传单。其次，加大检查力度，督促企业整改落实，将典型处罚案例发至专门的餐饮协会，加强警示。“我们还利用新媒体平台拓宽群众监督渠道，加强长效管理。消费者遇到不合理收费可以拒付，并保留有关证据拨打12315进行投诉举报。”杨振霆说。

《 人民日报 》（ 2022年03月21日 11 版）