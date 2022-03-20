热评丨疫情面前，不麻痹、不厌战、不侥幸

“从严从实”“科学精准”，是19日下午国务院联防联控机制新闻发布会上的两个关键词。面对十分严峻的疫情形势，“松口气、歇歇脚、等等看”的思想要不得，不松劲的“行动派”才是当前最需要的。

疫情长期存在，防控工作常态化运行，一些民众甚至工作人员因此产生倦怠情绪，这种“心理上的脱敏”难免会引发防控漏洞的出现，是大忌。疫情越出现反弹，越需要全力以赴，越形势复杂，越需要保持定力。3月1日到18日，我国累计报告新冠肺炎感染者超过29000例、波及28个省份，这种复杂性、艰巨性、反复性不容低估，不麻痹、不厌战、不侥幸的心态必须坚挺起来。

在思想上，我们需要时刻保持清醒、慎终如始，比如发布会提及对防控重点和难点的把握，可谓当前必备的一针“清醒剂”：一是对已发生疫情的地区尽快切断传播、防止扩散和蔓延，二是对没有发生疫情的地区要防止新的疫情发生，特别是学校、敬养老院这类人员比较集中的场所；而难点则在于如何及时发现全部的感染者，“及时”就是赶在病毒传播出去之前把它截住，“全部”就是整个传播链上所有可能感染的人都要发现出来，避免遗漏。

思想上的清醒与重视，是“从严从实”“科学精准”的第一步，行动同时跟上，才能更早、更快、更严、更实地去落实各项措施，在防得住的前提下不断优化疫情防控举措，提高科学精准的水平。

我们一直都是“行动派”，从发布会上可知：在医疗救治效果方面，我国在全球是最好的，一方面按照更加优化的第九版诊疗方案对患者采取对症以及抗病毒治疗，另一方面向病例比较多和救治压力比较大的省份派出了国家专家，采取驻点指导的方式；疫苗研发方面，我国始终处于全球第一方阵，已经实现了5条技术路线临床试验的全覆盖，现有的疫苗接种以及加强针的接种对奥密克戎变异株仍然有效……

“坚持就是胜利”的道理谁都懂，但把“坚持”二字做到位并不容易。“从严从实”“科学精准”是两把给予工作人员的“钥匙”，群防群控防线的筑牢则有赖于每一个普通人的努力：始终做好个人防护、积极接种新冠疫苗、严格遵守防疫规定……每一个看似微小的举动，都是在一点一滴地汇聚起战胜疫情的磅礴力量。

我们不能改变疫情长期存在的现实，却能调整自己的心态去适应这种长期性，毕竟我们的信心来源越来越多：过去两年多的抗疫成就、一整套被实践证实有效的防疫措施、疫苗研发与广泛的应用……变异毒株还在无孔不入，但我们战胜它的底气已越来越足。第九版诊疗方案的出炉并不意味着防控政策的放松，“从严从实”“科学精准”定能带我们用最小的代价，实现最大的防控效果。

（文丨赵静）