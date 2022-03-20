疫情防控中的留学生：感受高校细致关爱与不一样的上海

疫情防控的当下，当高校校园进入闭环管理，留学生们学习生活成为高校关注的问题之一。如何在保障留学生身心健康，舒缓紧张情绪的同时，丰富他们的课余生活，此间高校正在努力探索。

记者19日从上海华东师范大学了解到，目前，华东师大在校留学生共308人，由于留学生类型多、居住地分散，加上部分留学生语言水平有限，排查工作难度不小。响应学校防疫专班指令，“逆行”奔赴校园的国际汉语文化学院党委书记黄美旭接受采访时说，学校建立了多个部门的沟通联动机制，力争掌握所有在校留学生的动向。国际汉语文化学院副书记王志、国际教育中心副主任金丽君等组成了专门的团队，“不放过任何一个细节”，仔细核准每个学生类别、各个条块的学生数据。“精准的数据是防控的基础。”黄美旭说，“要尽一切办法联系到所有同学，一个都不能少！”

“无论是中国学生还是留学生，全员核酸检测，就是一个都不能少！”黄美旭告诉记者，有一次偶遇一名留学生，她便询问其是否已做过核酸。尽管学生告知已完成，她又多问了一句“你是哪一天做的核酸”，经过充分交流后，黄美旭发现，这位留学生还未完成第二轮核酸，于是便提醒她马上前往检测点。

当得知部分留学生无法在健康云APP上进行实名认证一事后，黄美旭便收集相关信息，向上级部门反馈问题，同时主动联络并借鉴同行经验，最终解决了这一问题。此后，留学生们核酸检测更方便了，这也为基层工作人员排查工作带来了便利。

为了方便随时了解情况，与留学生们沟通，缓解他们紧张的情绪。黄美旭索性搬到了留学生宿舍。“哇，黄老师，你来了，真是太好了！”当学生们看到黄美旭搬进留学生宿舍时，十分惊喜。“黄老师来了，我们就有安全感了。”入住宿舍后，她成为留学生们的“定心丸”，四下走访、主动关怀，留学生们的疑惑黄美旭有问必答。

“每次在宿舍走廊里遇见黄老师，她总是问我们有没有做完核酸？有没有按时上课吃饭？”来自南非的留学生杨楠对记者说，“得到老师们的悉心照顾，我们在校园里不孤独，更不焦虑。”据了解，每天晚上结束工作后，黄美旭会到公寓的公共空间，和学生们谈心聊天，询问他们的学习生活情况；她告诉留学生们，有什么困难可以随时给她发消息。“黄老师，现在还可以点外卖么？”“老师，我们需要一点口罩和消毒用品”……对每一个来自留学生的诉求，黄美旭都第一时间想办法解决。

采访中，记者了解到，2020年新冠疫情暴发前，华东师大每年的留学生总数达6000余人。黄美旭长期从事留学生工作。她的朋友圈里有已经数不清的世界各地的留学生校友、在校生和新生，学生们喜欢与她分享自己学习、生活、工作或者家庭的喜怒哀乐，而黄美旭也为此感到“满满的幸福感和成就感”。

考虑到留学生可能会因语言障碍、文化背景差异等因素无法理解学校的管控模式而产生负面情绪，尤其是校内还有不少刚刚从境外返校、已经被隔离了一个月的新生，黄美旭牵头组织了宿舍楼层长以及在校留学生代表举行座谈会，全面深入解读学校的准封闭管理模式及政策。同时，她不遗余力地给留学生做好疏导工作，鼓励他们多挖掘自身的特长，增进交流，探索疫情下封闭式校园生活的健康方式，建立互帮互学机制，共同提升。来自吉尔吉斯斯坦的留学生Adelina是留学生公寓的一名楼层长，谈及自己的职责，这位留学生直言：“我认为这是一份需要担当与负责任的重要工作，要让同学们在保证正常学习生活的同时感到安心。”

为了保障留学生的身心健康，丰富学生的课余生活，华东师大国际教育中心还推出了线上短视频活动，鼓励同学们记录疫情防控下不一样的中国。来自孟加拉国的留学生哈布尔分享了他在校园封闭管理期间的经历：“课余时间，我带领新同学们参观美丽幽静的校园，在宿舍里练习书法，朗诵中文诗歌。在这个过程中，我们更加深刻地体味到了中华文化的精妙，都想尽可能地多学习中国文化，并传播回自己的国家。”(陈静 符哲琦)