多地同时段发生奥密克戎疫情 中国抗疫如何做到“及时”“全面”？

当前，全球新冠肺炎疫情仍处在高位水平运行，近一周的新增确诊病例再次出现反弹，其中40%以上集中在中国周边国家与地区。中国的外防输入压力持续增大。

与此同时，中国本土疫情发展快速，防控形势严峻复杂。“3月1日到18日，我国累计报告新冠肺炎感染者超过29000例，波及28个省份。”中国国家卫生健康委员会疾控局副局长、一级巡视员雷正龙19日表示，中国本土疫情仍处在发展阶段，多省份面临同时段多地市发生奥密克戎疫情的防控局面。

对于当前疫情防控的重点，在当日的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友指出，可从两个方面来看：对于已经发生疫情的地区，要尽快切断传播，防止扩散蔓延；对于没有发生疫情的地区，要防止新的疫情发生，尤其是在人员比较集中的场所。

防控工作的难点则在于，如何及时发现全部感染者。吴尊友表示，一定要“及时”，赶在病毒传播之前将其截住。同时要做到“全部”，发现整个传播链上所有可能感染的人，因为“遗漏的病例都有可能是新的传播链的源头”。

如何做到及时、全部？这位专家也指出，可借助新技术帮助发现感染者。流行病学调查过程中，利用大数据将整个传播链梳理清楚，最大可能地发现传播链上的所有感染人员。

全员核酸检测也是一个关键手段。在确定的局部范围内开展核酸检测，一定要在短时间内完成，最好是1至3天完成一轮检测。每一轮检测要完成范围内全部人群的筛查，防止有遗漏。“一般来说，3到4轮核酸筛查基本能达到社会层面病例清零。”

作为传染病防控的重要手段，上述举措可以发现并管控传染源。此外，戴口罩、保持社交距离等常态化公共卫生防控措施，以及集中隔离管理等做法，能够有效阻断传播途径。而对于保护易感人群来说，实践证明，接种新冠病毒疫苗及加强免疫是筑牢疫情防线的关键环节。

截至3月18日，中国累计报告接种新冠病毒疫苗32亿1871.6万剂次，疫苗接种总人数达到12亿7381.1万人，其中已完成全程接种12亿3970.6万人，完成加强免疫接种6亿4915.6万人。吴尊友也指出，“疫苗的接种是我们防控的基础”。

早在2020年3月，中国就已布局新冠病毒疫苗研发的5条技术路线。截至目前，中国已有29款疫苗进入临床试验，16款已在境外开展Ⅲ期临床试验，7款获批附条件上市或紧急使用，2款已经纳入世界卫生组织紧急使用清单。

科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫健委科技发展中心主任郑忠伟说，中国新冠病毒疫苗的研发工作始终处于全球第一方阵，已经实现5条技术路线临床试验的全覆盖。

此外，现有疫苗接种以及加强针接种，对于奥密克戎变异株仍然有效。据郑忠伟介绍，完成疫苗的全程接种仍然可以有效降低奥密克戎变异株引起的住院、重症和死亡风险，开展加强针接种能够有效降低奥密克戎变异株引起的突破感染风险。

“为了自身健康，一定要尽早、主动接种疫苗。”雷正龙也表示，在防控实践中，新冠疫苗接种凸显了对老年群体的保护作用，但从目前各地的接种情况看，部分地区的老年人接种率还有进一步提升的空间。

在近期多场发布会上，中国官方一再呼吁老年人完成新冠病毒疫苗的全程接种及加强免疫。“因为老人大多有基础疾病，同时免疫力比较弱。一旦发生感染，相较于成人和儿童，重症和死亡风险是非常高的。”郑忠伟说。

以近期香港发生的大规模新冠肺炎疫情为例，接种疫苗者的死亡率是0.04%，没有接种疫苗者的死亡率则是1.25%。在香港报出的死亡人员中，90%以上是老年人。

郑忠伟表示，由于中国疫情防控做得好，疫苗接种策略是从高风险人群、重点人群逐步过渡到60岁以上人群。而国外疫情风险高，其接种策略是从高龄逐级逐层向下接种。这就造成中国目前老年人的接种比例还很低。

他指出，如果中国要建立坚强的免疫屏障，上述短板必须补上。“只有把老年人的疫苗接种率提升起来，我们才真正能够为我们国家的疫情防控赢得主动、赢得时间。”(中新社记者 李纯)