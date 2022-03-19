人民日报客户端上海频道 姜泓冰

3月18日凌晨，上海市新冠肺炎疫情防控专家组成员、复旦大学医学院副院长吴凡百忙中接受人民日报大江东工作室专访。这位“疾控女侠”与上海新冠疫情防控决策者和一线疾控人员一样，几乎不眠不休。见缝插针式的午夜专访，吴凡对于当前上海疫情防控策略调整、网格化筛查等问题，一一正面回应。

吴凡在3月19日上海市新冠疫情新闻发布会上。东方网供图

大江东：国内这轮疫情严重的几个地区要么封城，要么多轮全员核酸检测，上海坚持不封城，而是大规模实行切块式、网格化管理，这个决策是怎样做出的？对可能面临的风险，做过哪些评估和研究？

吴凡：首先，上海不是“坚持”不封城，而是根据疫情发展不同阶段、根据疫情特征做出的科学选择。大家都知道，上海此前主要是靠“早发现”，加上精准的流调溯源，划定密接、次密接、风险人群这三个圈层来做好防控，尽量在做减法，“多一个不要，少一个不行”。这个策略成功的前提，是病例发现要早，才能快速排摸清楚。如果出现较大范围社区传播，就不具备这种做法的前提和条件了。

根据近期疫情传播特点和对几个区阳性人员的分析，我们发现，疫情存在多点、局部聚集的特征，并有向全市扩散的趋势。我们一面围绕发现的阳性人员线索进行排摸，采取相应防控措施；一面也发现存在病毒隐性感染和隐匿传播的问题。由于奥密克戎变异株传播力增强、人群普遍接种疫苗，无症状感染者和轻症病例比例比较高，这对“早发现”策略是巨大挑战。如果不能及时阻断病毒传播链，当隐性感染者的基数积累到一定程度，就会出现面上较大范围的爆发疫情。

对 “精准防控”的理解，我们不要僵化。今天上海调整防控策略，用“减少流动+核酸筛查” 切块式、网格化筛查的做法，正是根据不同的疫情特征，实事求是地分类采取防控措施，是科学精准防控的另一种形态。上海疫情防控从来不会为精准而精准、为创新而创新，而是秉持实事求是科学态度。每一个决策，专家建议，领导拍板，都是需要有担当的。

习近平总书记多次强调要统筹好疫情防控和经济社会发展，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。我们也一直思考，什么是“最小的代价”，如何实现“最大的防控效果”；怎样找准“统筹好疫情防控和经济社会发展”的平衡点——一方面生命至上，疫情防控是当前头等大事；另一方面，控制疫情也是为了百姓利益，保障经济社会发展，不能只从防控单一维度考虑下重手、做加法，必须多方兼顾。疫情防控中，减法才难做，“多一个不要”就是做减法，现在不层层加码，分区分层差异化对待也是做减法。

从某种意义上说，上海今天不封城、不停摆是被“逼”出来的，上海没有退路。上海不只是上海人的上海，也是中国人的上海，对中国经济社会发展的重要性无可替代，甚至会影响国际经济的大局。像世界第一大集装箱港码头如果停摆，会有多少国际货物贸易受牵连，多少货船滞留海上？如果封城，停摆一周、十天，对扫干净疫情确实有利，但从经济民生角度看，多少中小微企业、打工人、市民百姓都要停下来，各种损失之大，是我们承受不起的！

疫情防控，上海现在走了一条很艰难的路，防控策略有了重大调整，“打法”变了。原来是找出病毒感染的上、下家，点对点清除；现在是“减少流动+扩大筛查”，一个个区域切块、划分网格，快速排摸，通过阶段性让经济生活慢下来而不是停摆，来实现疫情的社会面动态清零。

大江东：不少人担忧，上海控制得住这一波感染吗？疫情会在何时迎来“拐点”、实现社会面清零？

吴凡：我不做预报。随着网格化筛查的推进，上海的感染人数短期还会继续增加，这符合我们的预期。以前的病例数字只是冰山一角，现在要把“冰山”底部兜进来，才知道这个底有多大。

最近，上海疫情防控领导小组一直都在深入细致地与专家组一起分析研判，反复权衡，果断决策。疫情没有给我们考虑周全的时间，上海不能等待，明确的防控目标，确定了防控战略大方向，接下来的具体战术问题就是边推进、边研究，动态研判下一步的打法、手势。这两天，有了第一阶段重点区域、重点人群筛查的数据，就要重新划分下阶段重点地区了。

这一次网格化筛查，最大好处是把病毒的隐匿传播阻断，去除隐藏在“水面之下的冰山”部分。一旦隐匿传播链阻断，感染人数就会断崖式下降。当前还有一些风险，流行病学溯源显示，上海这波疫情并非一个来源，除了本地疫情传播外，也发现了国内其他地区传入引发的局部疫情。

大江东：近期的封闭管理，时间、范围五花八门，有的是14天，有的是7+7，有的是2+12，有的是48小时，百姓有点懵。能否详细解释一下，各种场所和人员封控的科学依据、解封标准？

吴凡：这些管控措施，48小时（2天），是这次重点区域筛查的措施，目的是减少人员流动，没有短期的网格固定，核酸筛查就像开着水龙头拖地板，很难排清。

其它几个措施，是围绕着确诊病例和密接、次密接、风险人群这“三个圈层”的管控规定。

目前，密接者都是14天集中隔离，次密接为7天集中隔离+7天社区自我监测。“2+12”针对的是密接者所在的楼栋或工作场所的风险人群。对次密接者涉及的工作场所的人员，目前只要14天自我健康管理。

大江东：新版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》对轻型病例实行集中隔离管理，无症状感染者也并不收治，是否会带来防控风险？

吴凡：没有风险。诊疗方案是针对病人的诊疗规范，规定医疗机构病人怎么诊断、怎么治疗、什么标准算治愈。无症状感染者不是病人，不需要治疗，只是他们有传染性，不能不管。虽然有过少数病人治愈出院后核酸复阳的情况，但都没有造成持续感染和传播的能力，也就没有太多公共卫生学意义。

近期，实施多时的国家疫情防控第八版规范也在征求意见，一经颁布，防控规定会有所调整，我们也会做出相应改变。

大江东：正在进行的大规模网格化筛查中，出现了核酸采样排长队、健康云系统不畅、检测结果报告时间长等问题，您怎么看？

吴凡：据我了解，为防范恶意攻击，上海“健康云”系统建设时设置了保护机制，一旦短时间有大量访问，系统会自动防护，目前已经做了调整。鼓励大家错时，提前生成“健康云”二维码截屏，小区检测分时段错峰，让上网人数均匀化等。有的小区16日出现采样排队聚集现象，到17日就变得高效顺畅。毕竟抗疫两年多，上海从没有同时做过这么多筛查。

大江东：关于网格化筛查，有市民担心，“不是同时做，做完的小区和外面一流通，又会有传染风险”，如果市民有多处住房，还有不被网格固化的可能性……是这样吗？

吴凡：这一次，上海综合流调情况和“热力图”等，对病例较多、活动频繁、传播链复杂、扩散风险较高的重点区域进行较大范围主动筛查。48小时内的网格化筛查，人员是固定的。48小时后，对于筛查二次结果“双阴”的疫情低风险的街镇，予以解封。对于筛查发现病例或无症状感染者，但区域疫情风险相对较低的街镇，针对该病例相关人员和居住地等场所（网格）落实进一步排查管控的措施，其余区域予以解封。对于筛查发现病例或无症状感染者较多，区域疫情风险较高的街镇，为尽早发现传染源，及早阻断疫情传播链，经研判评估，需再次对该街镇开展全覆盖的筛查。下一轮，重点区域调整，范围会大大收缩。阳性感染者就这样被固定在一个网格里。

这次重点区域筛查可以说上海正在努力探索一条疫情防控的新路——城市运行不停摆，通过分级分类，实现社会面动态清零。像上海这样有近3000万实有人口的超大城市，如果没有网格化的扎实基础，即使全城封闭，也会有漏网之鱼。

大江东：上海一线疾控队伍和基层防控体系眼下压力巨大，非常疲惫，让公众心存感动与敬意，另一方面也担忧忙中出错，疲则生怠。作为全国政协委员，您在全国两会提出了相关建议。当下，您认为该如何支持和保障基层防控“大白”？

吴凡：疾控队伍和基层防控人员确实太疲惫了！心存感动与敬意的最好方式，就是配合他们，不给疫情防控添乱，自律、作好个人防护，不要因为个人生活有些不便就放任发泄不满情绪。疾控队伍是抗疫特种兵、突击队，要爱护好他们，关键时候用在刀刃上。疫情防控不只是公共卫生的事，更是一个系统性社会治理问题，需要同心协力、综合施策。

(责编：宋心蕊、牛镛)