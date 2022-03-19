如何打通疫区患者就医“最后一米”？ 国家卫健委：解决“一出一进”“一来一回”

人民网北京3月19日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情防控与疫苗接种工作有关情况，并答记者问。

“在疫情发生的时候，如何保障广大人民群众的正常医疗服务需求是我们要重点考虑的一个问题。”医政医管局局长焦雅辉表示，影响人民群众看病就医的情况主要是发生在聚集性疫情期间，对封控区和管控区群众的影响是最大的。

“我们从2020年起一直在不断总结各地的经验和做法，印发了一系列文件，提出相应的要求，作出了部署和安排。要求各有关医院要在急诊、抢救室、手术室、病房设立缓冲区域，在核酸检测结果不明的情况下来收治患者。一再强调，医疗机构要严格落实首诊负责制和急危重症抢救制度，不得以任何理由，特别是不得以有没有核酸检测的结果作为推诿拒绝、延误治疗的理由。这次九版诊疗方案的修订，之所以要实施分类救治，也是为了更加科学合理地调配医疗资源。”焦雅辉说。

如何解决就医看病的“最后一米”？焦雅辉表示，一方面要聚焦最急需的，比如需要规律性治疗的，肿瘤放化疗、血液透析患者，另外就是孕妇，还有特殊的人群，比如老年人、儿童。再有就是急危重症，对这些一定要保障他们的医疗需求。要求充分利用互联网诊疗的优势，解决老百姓日常看病诊疗用药的需求。

焦雅辉表示，概括起来讲，一个是要解决“一出一进”，一个是要解决“一来一回”。“一出一进”就是要解决好需要看病就医的老百姓，特别是封控区和管控区的群众，能够出小区门，因为封控区是足不出户，管控区是足不出小区。首先这些人有看病需求，要让他能够出得了小区的门，所以要解决这个问题。再一个就是“一进”，就是解决能够进得了医院的门。进医院的门，要求不得以核酸检测作为一个前置条件，任何一个医院都要严格落实首诊负责和急危重症抢救的制度。

解决“一来一回”，就是解决老百姓去看病时交通工具的问题，能够有交通工具让他到医院去。如果在资源能够满足需求的情况下，对于急危重的，可以利用120救护车来送。对于其他规律性治疗的，要求当地政府要协调解决，征用或者使用志愿者车辆，把他们送到医院就诊。就诊结束后还得有车辆保证把他们再送回去。