“动态清零”：努力用最小的代价实现最大的防控成果

【来自国新办新闻发布会的报道】

近期，我国本土聚集性疫情出现点多、面广、频发的特点。

在国新办18日举行的发布会上，国家卫健委副主任、国家疾控局局长王贺胜表示，党中央、国务院高度重视新冠肺炎疫情防控工作，要求采取更加有效的措施，努力用最小的代价实现最大的防控成果，最大限度地减少疫情对经济社会发展的影响。

全球本轮疫情是高位流行且近期不会结束

对于奥密克戎变异株的社会关注，王贺胜指出，近期全球主要流行的奥密克戎变异株，特别是BA.2亚分支，较以往病毒株的传播性和隐匿性都更强，早期发现难度确实更大了，导致疫情发现时往往已经波及了一定的范围，可以说疫情处置、控制的难度也更加大了。

“我们组织专家分析研判认为，全球本轮疫情是高位流行，而且近期不会结束。”王贺胜表示，我国仍将持续面临同时段多地发生以奥密克戎病毒株为主的疫情防控局面，防控形势日趋严峻复杂。

王贺胜还介绍，流调溯源结果显示，近期我国本土聚集性疫情都是境外输入来源引起的，由于奥密克戎变异株感染后，多以轻症和无症状为主，导致输入来源更加隐匿，传播方式更加多样。而且多地的疫情存在多条传播链条，疫情来源也错综复杂，给溯源和防控工作带来了巨大的挑战。

坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇

对于近期全国局部地区发生的多起本土聚集性疫情，王贺胜表示，要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，已经会同相关部门加强对疫情重点地区的防控指导，落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的要求，从严从实开展防控工作，力争尽快有效控制局部聚集性疫情。

“国务院联防联控机制综合组已经迅速派出国家工作组，赴吉林、山东、广东、黑龙江等省份指导疫情处置工作，会同当地共同分析研判疫情形势，加快开展核酸筛查、流调排查和区域协查等措施。”王贺胜表示，要全力做好患者的医疗救治工作，全力阻断疫情的扩散蔓延。

他指出，还要加强重点场所和重点地区常态化疫情防控管理，指导学校、养老院、监所等重点场所、交通场站、商超等人员密集场所，以及冷链、商超、物流等从业人员严格落实防疫措施。

如何进一步提高科学精准防控水平？王贺胜强调，各地要严格落实预检分诊和首诊负责制，完善多点触发预警机制，推广“抗原筛查、核酸诊断”的监测模式。

“疫情防控成果来之不易，要格外珍惜。”王贺胜表示，“动态清零”的目标就是以最低的社会成本，在最短的时间内控制疫情，核心是快速反应、精准防控。事实证明，我国较好地平衡了疫情防控和经济社会发展之间的关系，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

诊疗方案的修订并不意味着防控政策的放松

日前，国家卫健委印发《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，引发了社会广泛关注。对于一些认为防控政策是否就此放松的社会关切，国家卫健委医政医管局局长焦雅辉表示，第九版诊疗方案的修订并不意味着防控政策的放松，各地仍然要慎终如始地做好新冠肺炎疫情防控工作。

关于确诊病例的收治问题，焦雅辉表示，轻型病例不再被收入定点医院，对他们和无症状感染者采取集中隔离管理的措施；对于普通型、重症和危重型，以及具有高风险因素的病例，将被集中收治到定点医院。

“集中隔离管理设施跟密接人员，包括入境人员的隔离点，要严格区分开来。”焦雅辉强调，因为轻型病例和无症状感染者是核酸阳性，所以要严格把他们和其他人员区分开来。

出院标准也有了修改，这又意味着什么？焦雅辉表示，第九版诊疗方案提出，在Ct值两次≥35，中间间隔24小时，包括一些住院的病例症状消失以后，就可以出院或者解除集中隔离的管理。之所以作出这样的调整，不仅能把真正需要住院治疗的病例集中收治到医院里来，还能为广大人民群众提供正常的医疗服务。

继续推进疫苗研发和接种

当前，全国各地正在稳妥有序地推进新冠病毒疫苗接种工作。据国家卫健委副主任曾益新介绍，截至3月17日，全国完成新冠疫苗全程接种已超过12.39亿人，占总人口的87.85%。完成加强免疫接种超过6.44亿人。

“近期，我国对新冠病毒疫苗的加强免疫接种策略做了一些补充和完善，增加了序贯加强免疫。”曾益新指出，根据我国疫苗的研发进展，还可能会增加更多的选择。

曾益新还指出，数据显示，截至3月17日，60至69岁之间的老人，接种一剂次的比例是88.8%，完成全程基础免疫的比例是86.6%，完成加强免疫的比例是56.4%；70至79岁，这三个数字分别是86.1%、81.7%和48.4%，而80岁以上的老人则比例更低。

“总的来看，60岁以上有2.64亿人口，其中有2.2亿1176万老年人完成了全程接种，这意味着还有5200万60岁以上的老年人没有完成全程接种，其中占比最大的是80岁以上的老人。”曾益新指出，全程接种疫苗对于老年人特别是对于高龄老年人非常有意义，所以还要继续加大力度来推进这项工作。

（本报北京3月18日电 本报记者 金振娅 本报见习记者 张晓华）