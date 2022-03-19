提高科学精准防控水平

“要提高科学精准防控水平，不断优化疫情防控举措，加强疫苗、快速检测试剂和药物研发等科技攻关，使防控工作更有针对性。”3月17日，习近平总书记主持召开中共中央政治局常务委员会会议并发表重要讲话，分析新冠肺炎疫情形势，部署从严抓好疫情防控工作。习近平总书记的重要讲话，为我们推动各项措施落实落细，尽快实现动态清零，坚决打赢疫情防控阻击战歼灭战指明了方向，提供了重要遵循。

疫情防控是“国之大者”，要始终牢记。

常态化疫情防控以来，在党中央的坚强领导下，我们坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针不动摇、不放松，不仅落实常态化防控举措，疫苗全程接种覆盖率87.85%，还及时有效处置了局部地区聚集性疫情，保障了人民生命安全和身体健康，维护了正常生产生活秩序。

近期全国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点。3月以来，疫情波及全国20多个省区市，本土疫情累计报告感染者超过1.5万例，中高风险地区超过400个。疫情防控是重要任务，必须态度坚决、毫不懈怠，从严从紧、从实从细抓好疫情防控各项工作。

“科学精准”四个字举足轻重，防控举措、诊疗方案要根据疫情形势变化不断优化调整，使防控工作更有针对性。为科学应对这一轮疫情隐匿性强、无症状感染者比例较高的新情况，近期相关部门印发《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》，提出在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充；公布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，明确优化病例发现和报告程序，对病例实施分类收治，轻症实行集中隔离管理。更科学、精准的防控措施的接连出台，必将对遏制疫情扩散势头起到积极作用。

疫情防控以“人民至上”，须切切于心。

从阻击战的应急救治，到常态化的防控，再到迎战德尔塔、奥密克戎的精准防控，中国的疫情防控阻击战歼灭战始终把全心全意为人民服务的宗旨意识作为一切工作的出发点和落脚点，书写了“人民至上、生命至上”的优秀答卷。

抗击疫情是为了人民，也必须依靠人民。正如此次会议强调的，要保持群众正常生产生活平稳有序，做好生活必需品生产供应，保障好群众就医需求。要教育引导广大干部群众充分认识防疫工作的重要性，掌握防疫知识，自觉遵守防疫要求，加强自我防护，配合党和政府做好工作。要加强疫苗接种科普宣传，推进加强免疫接种，进一步提高接种率，筑牢群防群控防线。要统筹做好信息发布和宣传引导，及时向社会通报疫情态势和防控工作进展，主动回应社会关切。

行百里者半九十。越是在这个时候，越要做到慎终如始、坚持到底。各地区各部门各方面要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，党政同责，齐抓共管，做到守土有责、守土尽责，提高防疫本领；加强组织领导，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，以时不我待的精神抓实抓细疫情防控各项工作。

坚持再坚持，胜利一定属于我们！

（本报评论员）