分区分级差异化施策（抓细抓实各项防疫工作）

本土聚集性疫情点多、面广、频发，上海积极探索“减少流动+扩大筛查”、切块式网格化快速摸排、分区分级差异化施策的疫情防控新路径。

上海市委常委会18日举行会议，要求坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准、动态清零，全市上下抓细网格化筛查，抓实全链条闭环，抓牢关节点管控，抓好全方位保障，以时不我待的精神抓细抓实疫情防控各项工作，一鼓作气打赢疫情防控阻击战，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

上海认真研究分区分级差异化精准防控的措施和途径，采用“切块式”“网格化”办法，启动新一轮重点区域筛查，综合流调情况和“热力图”等，对病例较多、活动频繁、传播链复杂、扩散风险较高的重点区域进行较大范围的主动筛查。

3月18日，网格化核酸筛查基本完成，所有人员两次核酸检测结果阴性的原有重点区域顺利解封，留下部分小区继续筛查。18日至20日，上海将集中对所有非重点区域内人员展开一次检测。随后，将根据前期的筛查结果和风险评估情况，采取差别化的防控措施。

“筛查为上海及时阻断疫情局部暴发和社会面更大范围的传播打下了良好基础。”上海市卫生健康委主任邬惊雷说。

“如果我们能在城市运行不停摆、经济发展短暂放缓的情况下，通过分区分级、实现社会面动态清零，就找到了一条‘用最小的代价实现最大的防控效果’的城市防控新路径。”上海市疫情防控公共卫生专家组成员、复旦大学上海医学院副院长吴凡说。

集中开展网格化筛查，考验着上海的基层治理水平。静安区彭浦镇3月16日一天就完成筛查采样14.6万人，其中包括1万多名流动人员。“我们充分考虑每个小区、园区、楼宇的实际情况，因地制宜设置了87个采集点，每个点都流水操作。一些年轻人主动报名当志愿者……大家一起努力，共同筑牢疫情防控屏障。”彭浦镇党委书记辛毅说。

《 人民日报 》（ 2022年03月19日 02 版）