坚持“动态清零”不动摇（权威发布）

近期，我国多地发生本土聚集性疫情，呈现点多、面广、频发的特点。国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜在3月18日举行的国新办发布会上表示，针对近期全国局部地区发生的多起本土聚集性疫情，会同相关部门加强对疫情重点地区的防控指导，落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的要求，从严从实开展防控工作，坚决采取更加有效、更有针对性的措施。

“从2021年12月开始，全球新冠肺炎疫情进入第四波流行高峰，现在已经连续11周，每周报告的病例数都超过了1000万，目前仍然处于高位流行水平。特别是今年以来，我们周边的国家和地区疫情快速上升。”王贺胜说，专家分析研判认为，我国仍将持续面临同时段多地发生以奥密克戎毒株为主的疫情防控局面，防控的形势日趋严峻复杂。

流调溯源结果显示，近期我国本土聚集性疫情由境外输入引起，感染奥密克戎变异株后，多以轻症和无症状为主，导致输入来源更加隐匿，多地疫情存在多条传播链条，给溯源和防控工作带来了巨大挑战。

王贺胜表示，本轮疫情的特点要求我们进一步提升监测预警的灵敏性，健全多点触发的监测机制，切实提高疫情早发现能力。将进一步提高科学精准防控水平，严格落实预检分诊和首诊负责制，完善多点触发预警机制，推广“抗原筛查、核酸诊断”的监测模式。指导地方科学精准防控，最大限度地减少对经济社会发展的影响。

《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》日前正式公布。国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉介绍，在对德尔塔毒株和奥密克戎毒株临床病例的观察和研究的基础上，对诊疗方案作出了修订。修订的主要内容包括：优化病例发现和报告程序，在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充；对病例实施分类收治；进一步规范抗病毒治疗；对中医治疗内容进行修订完善；调整解除隔离管理、出院标准以及解除隔离管理、出院后注意事项。

新版诊疗方案提出，轻型病例实行集中隔离管理，普通型、重型、危重型病例和有重型高危因素的病例应在定点医院集中治疗。焦雅辉解释，基于目前的实践，95%左右的患者是无症状感染者和轻型病例。对轻型病例实行集中隔离管理时，也要配备医务人员，对轻型病例给予一定的对症治疗，并且及时观察病情变化。

“诊疗方案的修订并不意味着防控政策的放松，而是更加科学、更加精准、更加有针对性。”焦雅辉强调。

王贺胜表示，中国的抗疫实践表明，坚持“动态清零”是14亿多人口大国当前务必守住的疫情防线，是对人民至上、生命至上理念最好的践行，也是对国际抗疫的最大贡献。

截至3月17日，全国累计报告接种新冠疫苗32亿1377万剂次，完成全程接种的人数为12亿3957万人。

中国老年群体的新冠疫苗接种情况如何？国家卫生健康委副主任曾益新介绍，我国60岁及以上人口达2.64亿，截至3月17日，2亿1176万老年人完成了全程接种。这意味着还有5200万的60岁以上老年人没有完成全程接种，其中占比最大的是80岁以上老年人。

曾益新表示，对于老年人特别是高龄老年人来说，全程接种、加强免疫接种非常有意义，要继续加大力度推进。下一步，要做好宣传动员，充分发挥属地和有关主管部门的作用，切实保障老年人的接种安全，继续做好便民措施，为老年人接种提供便利。

《 人民日报 》（ 2022年03月19日 02 版）