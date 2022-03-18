连日来，吉林省长春市、吉林市多地疫情形势严峻，一场疫情防控阻击战正在展开。截至18日，吉林省此轮疫情本土感染者已经超万例。为此，记者梳理当前五大社会广泛关注的问题，吉林省相关专业人士进行了解答。

一问：吉林省疫情形势总体情况怎么样？

吉林省卫生健康委副主任张力介绍，目前全省疫情形势仍然严峻复杂，长春市、吉林市两地疫情形势最为严重，感染者数量占全省的98%以上。此次疫情呈现出高度的聚集性，其中学校聚集性、农村聚集性、社会单位聚集性最为显著，使得局部地区疫情风险升高。

张力说，吉林省已禁止本省人员跨省、市（州）流动，中小学、幼儿园全部停课。非必要不流动，大大降低了疫情传播、外溢风险，出现聚集性疫情而导致短期内感染者数量激增的风险得到有效控制。

吉林省长春市首个方舱医院投入使用。新华社记者 张建 摄

据介绍，按照第九版诊疗方案，吉林省把方舱医院作为轻症患者的隔离地点，提前组织专业人员测算方舱医院床位需求总量。目前吉林省现有轻症患者8775人，无症状感染者4109名，方舱医院现有床位10494张，目前长吉两市还能释放床位2166张。下一步，将根据轻型患者数量和床位数量，做好医务人员配比，确保患者得到有效治疗。

二问：作为大规模抗原检测使用的省份，实际作用如何？

吉林省临床检验中心主任佟学颖说，针对目前奥密克戎病毒传播性强、隐匿性强但症状较轻等特点，吉林省目前推广“抗原筛查、核酸诊断”检测模式，充分发挥抗原检测方便和快捷的优势，及时发现处于急性感染期的人群，利用最短的时间把传染源控制住，更有利于提高“早发现”能力，尽早采取隔离措施。

3月16日，长春市朝阳区永昌街道社区工作人员挨门挨户发送“新冠病毒抗原自检测试剂盒”。新华社记者 周长庆 摄

据介绍，近期吉林省下发了《新冠病毒抗原自测人员操作手册（试行）》，并开发了新冠病毒抗原自测小程序，逐步实现由采样人员采样检测到居民进行自己采样检测。

佟学颖表示，抗原检测不能替代核酸检测。如果社区居民抗原检测阳性的，不论是否有呼吸道、发热等症状，均应当立即向所在社区（村镇）报告。

三问：全员核酸检测如何确保不落一人？

吉林省卫生健康委副主任张力说，在全员核酸检测和流调再提速方面，吉林省正优化采、送、检、报流程，细化各环节衔接，制定抗原检测规定规范，增派核酸检测力量支援长春市、吉林市等疫情较重地区，分发试剂并指导群众自行开展抗原检测，确保24小时内高质量完成检测任务。

3月17日，市民在长春市一处核酸检测点接受核酸采样。新华社记者 周长庆 摄

以疫情较为严重的吉林市为例，从3月18日12时开始，3天内（18日、19日、20日）继续在吉林市全域开展三轮核酸检测工作。3月20日后，凡是此次三轮核酸检测采样有任意一次漏采人员，对出现阳性病例的严肃追究法律责任。对全市党政机关、企事业单位党员干部职工无故未完成此次三轮核酸检测的，纪检部门将严肃问责。

在长春市九台区，全区于3月18日采取“敲门行动”方式，全面启动第六轮核酸检测，采取上门入户方式，在城区，一律实行单人单管和抗原检测同步；在乡镇，对3月3日以来没有阳性病例的村，采取20：1混检方式，对在此期间出现过阳性病例的，采取单检方式。

四问：群众正常就医需求如何保障？

吉林省卫生健康委副主任张力说，目前，吉林省疫情防控形势异常严峻，突发的聚集性疫情给群众正常诊疗带来很大不便。在一手抓疫情防控的同时，一手抓群众正常就医需求。将疫情防控和正常医疗服务保障工作放在同等重要位置。

3月15日，长春市前进大街核酸检测点的工作人员向市民解释相关要求。新华社发（徐家军摄）

张力表示，要坚决保障好疫情期间群众正常就医需求。进一步细化疫情期间正常医疗服务保障工作的方案，区分急危重症患者、透析患者、肿瘤患者、孕产妇和新生儿、慢性病患者等重点人群，实施精细化分类服务，绝不能以疫情防控为借口，以核酸检测结果作为先决条件而影响患者的就医。将加强督导检查，对医疗机构责任意识淡薄，未能履行救死扶伤职责，未落实首诊负责推诿患者，延误急危患者抢救和诊治的医疗机构和个人，发现一起，查处一起，严肃追责问责、绝不姑息。

五问：困难群体生活如何保障？

吉林省民政厅副厅长杨春霆说，长春市发布《疫情防控期间社会救助工作简明指引》，吉林市提前下达3月份低保、特困等基本生活救助资金，向30360户40005人发放救助金2644万元。疫情发生以来，发放临时救助金145万元，救助近千人。

3月15日，一名长春市民在选购水果。新华社发（徐家军摄）

杨春霆表示，建立日调度制度，及时跟进、动态掌握相关救助对象基本生活需求和救助保障情况，确保困难群众求助有门、受助及时。在此期间，有救助需求的困难群众，可通过吉林省民政厅网站首页“便民服务”栏目中公布的各地社会救助经办机构电话进行咨询。

记者：张建、段续、赵丹丹

(责编：袁勃、杨光宇)